Глава «Почты России» назвал зарплаты курьеров чересчур высокими

Зарплаты курьеров в России слишком высокие, а платить им по 200-300 тысяч рублей в месяц, значит стимулировать конкуренцию за кадры на этом рынке. Об этом в интервью РБК заявил глава «Почты России» Михаил Волков.

«Все, кто работает в логистике, понимают, что 300 тысяч рублей для курьера — это чересчур для любого игрока. Это плохо для всех», — сказал он.

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По словам Волкова, правильнее было бы создать специальную цифровую платформу, которая позволяла бы разным компаниям совместно использовать услуги курьеров. Глава «Почты России» рассказал, что возглавляемая им компания уже приступила к разработке такого сервиса в партнерстве с другими участниками рынка.

При этом, по словам Волкова, у «Почты России» есть собственная курьерская служба, в которой работают 1600 доставщиков. «Мы активно развиваем это направление под отдельные виды доставок. Но мы видим дефицит кадров на рынке труда и особенно в сфере логистики. Все мы с вами читаем новости, что в период высокого сезона зарплата курьера может доходить до 300 тысяч рублей. На мой взгляд, это не совсем правильная ситуация», — сказал он.

Одновременно в «Почте России» работают более 80 тысяч почтальонов, однако компания специально не экипирует их яркой формой по образцу служб доставки.

«Одевать почтальона ярко — это лишний раз привлекать к нему внимание, а он несет наличные средства. Поэтому в ближайшее время вряд ли вы увидите почтальонов в униформе — такой вопрос мы не рассматриваем», — пояснил Волков.

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В марте сервис по поиску работы SuperJob опубликовал результаты исследования, согласно которым курьерам в Москве предлагают зарплату на 19% больше, чем людям с высшим образованием. Так, по данным сервиса, доставщики получают в среднем 130 тысяч рублей в месяц, тогда как средняя зарплата дипломированных специалистов составляет лишь 105 тысяч рублей.