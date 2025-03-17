Названа разница в зарплате между курьерами и людьми с высшим образованием

В Москве курьеры в среднем зарабатывают на 19% больше, чем люди с высшим образованием. Об этом пишет РБК, ссылаясь на экспертов рекрутингового сервиса SuperJob, которые опубликовали исследование под названием «Индекс курьера».

Так, по данным сервиса, в марте 2025 года курьерам в российской столице предлагали зарплату в размере 130 тысяч рублей в месяц, тогда как соискателям вакансий с высшим образованием — в среднем 105 тысяч рублей месяц. Разрыв в предлагаемой зарплате между курьерами и специалистам без высшего образования оказался еще больше — 38%. При этом по сравнению с мартом 2024 года зарплатные предложения для курьеров в Москве выросли на 41%.

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«Курьеры ни в чем не виноваты. Отлично, что их труд достойно оплачивается. Курьеры взяты как пример самой распространенной и массовой работы, не требующей образования и квалификации», — прокомментировали результаты собственных подсчетов в SuperJob.

Рост зарплат, предлагаемых курьерам работодателями, фиксируют и другие рекрутинговые площадки. Так, по данным «АвитоРабота», зимой 2025 года курьерам на собственном автомобиле в среднем предлагали ежемесячный заработок в размере 130,3 тысячи рублей, что на 68% выше, чем предложения годом раньше. Зарплатные предложения для курьеров на самокате тоже выросли, пусть и не так сильно. Этой зимой им предлагали в среднем 66,5 тысячи рублей, что на 12% больше, чем зимой 2023-2024 годов.

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По словам экспертов, опрошенных РБК, рост зарплат курьеров обусловлен высокой востребованностью их услуг вкупе с дефицитом рабочей силы на рынке труда. Кроме того, специалисты отмечают, что, несмотря на относительно высокие зарплаты, граждане с высшим образованием вряд ли пойдут работать курьерами.

В ноябре 2024 года HeadHunter сообщал, что зарплата курьеров превысила заработок IT-специалистов, врачей, учителей и журналистов. Так, по данным сервиса, она составила 115,6 тысячи рублей в месяц против 114,2 тысячи рублей у айтишников, 88,4 тысячи рублей — у врачей и 47 тысяч — у учителей.