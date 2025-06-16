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Общество

В Москву придет похолодание

2 минуты чтения 18:15

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА «Новости», что к концу этой недели температура воздуха в Москве опустится до плюс 17 градусов — это ниже нормы примерно на пять градусов — и начнутся дожди. 

«К сожалению, погоду в столице в течение недели будут определять атлантические циклоны. В понедельник Москва будет находиться в гребне повышенного атмосферного давления, поэтому погода будет солнечная. А вот в последующие дни в Москве ожидаются дожди, от небольших до умеренных. Атмосферное давление будет понижаться», — заявила Позднякова.

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По ее словам, во вторник и среду москвичей ждет температура в плюс 21 – плюс 23 градуса, что близко к климатической норме. В среду жителям столицы прогнозируют небольшой дождь, который усилится в ночь с четверга на пятницу. Минимальная ночная температура в первой половине недели составит плюс 12 – плюс 15 градусов.

В четверг москвичам обещают понижение дневной температуры до плюс 17 – плюс 19 градусов из-за дождей и облаков. «В пятницу ожидается умеренно прохладная и довольно ветреная погода», — добавила Позднякова.

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По ее данным, в субботу температура воздуха ночью может опуститься до плюс семи, а днем — до плюс 12 – плюс 17 градусов, что примерно на пять градусов ниже климатической нормы. Также 21 июня обещают сильный ветер.

«Надеемся, что жаркая погода придет к нам в последнюю пятидневку июня. Так было в марте, в апреле, мае. Так что будем рассчитывать на последние дни», — добавила в заключение Позднякова.

Ранее сообщалось, что в Сочи пришли сильные ливни, которые вызвали затопления, перебои в работе транспорта и электроснабжения города.

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