В Москву придет похолодание

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА «Новости», что к концу этой недели температура воздуха в Москве опустится до плюс 17 градусов — это ниже нормы примерно на пять градусов — и начнутся дожди.
«К сожалению, погоду в столице в течение недели будут определять атлантические циклоны. В понедельник Москва будет находиться в гребне повышенного атмосферного давления, поэтому погода будет солнечная. А вот в последующие дни в Москве ожидаются дожди, от небольших до умеренных. Атмосферное давление будет понижаться», — заявила Позднякова.
По ее словам, во вторник и среду москвичей ждет температура в плюс 21 – плюс 23 градуса, что близко к климатической норме. В среду жителям столицы прогнозируют небольшой дождь, который усилится в ночь с четверга на пятницу. Минимальная ночная температура в первой половине недели составит плюс 12 – плюс 15 градусов.
В четверг москвичам обещают понижение дневной температуры до плюс 17 – плюс 19 градусов из-за дождей и облаков. «В пятницу ожидается умеренно прохладная и довольно ветреная погода», — добавила Позднякова.
По ее данным, в субботу температура воздуха ночью может опуститься до плюс семи, а днем — до плюс 12 – плюс 17 градусов, что примерно на пять градусов ниже климатической нормы. Также 21 июня обещают сильный ветер.
«Надеемся, что жаркая погода придет к нам в последнюю пятидневку июня. Так было в марте, в апреле, мае. Так что будем рассчитывать на последние дни», — добавила в заключение Позднякова.
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