На Сочи обрушились мощные ливни

Сильные дожди обрушились на Сочи и вызвали затопления, перебои с электроснабжением, а также стали причиной затруднений в движении общественного транспорта и автомобилей. Об этом со ссылкой на информацию от местных жителей сообщают РБК и РИА «Новости».

Журналисты отмечают, что местные власти сообщали о резком ухудшении погоды 16 и 17 июня, а 15 июня в Сочи объявляли штормовое предупреждение. Начавшиеся ливни и сильные порывы ветра валят деревья и становятся причиной больших луж на дорогах. В местной акватории зафиксированы два смерча.

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Телеграм-канал Shot сообщает о выходе из берегов рек Мзымта и Херота в районе Адлера и публикует видео затопленных дорог. Водители вынуждены объезжать некоторые из участков из-за скоплений воды. РБК со ссылкой на прогноз синоптиков отмечает, что в Сочи ожидаются также грозы с градом, сильные ливни и усиление порывов ветра до 18 метров в секунду, также возможен новый шторм в акватории Черного моря.

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Пляжи города Сочи и федеральной территории Сириус закрыты для купания, власти посоветовали туристам и местным жителям воздержаться от отдыха у воды, не ставить машины под деревьями и неустойчивыми конструкциями. Сочинцы сообщили о падении дерева на автомобиль в Дагомысе. Данных о пострадавших от ухудшения погодных условий в текущий момент нет.

Отмечается также, что власти ожидают резкий подъем уровня воды в реках и малых водотоках, в некоторых местах он может достичь опасных отметок. В горных районах возможен сход селевых потоков. Администрация Сочи перевела все городские службы на усиленный круглосуточный режим работы.