Российские компании перешли на найм по знакомству

Большинство работодателей (85%) стали нанимать знакомых или родственников своих сотрудников. В 2024-м этот показатель не превышал 78%, сообщает «Москвич Mag» со ссылкой на исследование Superjob.

В исследовании приведено несколько примеров популярной схемы трудоустройства. Так, в Севастополе на одном из госпредприятий все топ-менеджерские позиции занимали представители одной семьи: муж, жена и их сын. А в городской больнице главный врач устроила на работу юристом своего сына без соответствующего образования и сестру, которая получала больше всех остальных коллег, пишет издание.

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Ранее в Superjob также рассказали, в каких сферах наиболее популярен этот способ найма. По результатам опросов, чаще всего родственников сотрудников приглашают на работу производственные предприятия (91%) и строительные компании (86%), а в сфере продаж этот путь выбирают 75% респондентов. Чем больше компания, тем выше вероятность попасть туда на работу через знакомых, выяснили исследователи. Среди компаний, где занято более тысячи сотрудников, 90% вакансий закрываются именно таким образом. А в компаниях со штатом менее сотни человек, — только 75%.

Специалисты Superjob такую тенденцию объясняют кадровым голодом на российском рынке, однако, как отмечают опрошенные изданием «Москвич Mag» эксперты, такой подход только повышает« риск неэффективного или даже отрицательного отбора кадров, что может привести к привести к системным проблемам в бизнесе, госуправлении и в целом в экономике».

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