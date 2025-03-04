Стал известен средний срок поиска новой работы в России

В среднем россияне нанимаются на новую работу только шесть-семь месяцев после увольнения с предыдущей. Об этом, как пишет РБК, свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами сервиса «Авито Работа».

Так, 15% респондентов рассказали, что вышли на новое место сразу после увольнения со старой работы. По словам 9% опрошенных, между увольнением и новым наймом прошло две недели. 8% россиян, чтобы найти и получить новую работу, потребовался месяц, а еще 5% — два месяца.

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О трехмесячной паузе между работами сообщили 4% опрошенных. 3% респондентов нанялись на новую работу только через четыре месяца после увольнения с предыдущей. Еще 4% на поиск нового трудоустройства потратили пять-шесть месяцев, 2% нашли новую работу за семь-восемь месяцев, а у 3% процесс поиска занял от девяти месяцев до года. При этом 22% опрошенных россиян заявили, что для выхода на новую работу им потребовалось более года.

При этом 17% опрошенных признались, что сознательно решили сделать перерыв в работе, чтобы отдохнуть перед поиском новой работы. Почти треть (31%) россиян заявили, что приступили к активным поискам нового места работы только после того, как уволились со старого. В то же время 48% респондентов заявили, что к моменту увольнения не только знали куда пойдут работать дальше, но и дошли на новом месте до финальных этапов собеседования или даже получили оффер от нового нанимателя.