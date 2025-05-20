Коррупцию в России назвали «неистребимым явлением»

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин считает коррупцию неистребимым явлением, встречающимся по всему миру и на всем протяжении человеческой истории. Текст его выступления опубликован в «Российской газете».

Он отмечает, что коррупция считается тяжким грехом в священных текстах всех ведущих конфессий, однако это явление все равно сохраняется в различных странах. «Не берусь утверждать, что коррупция гнездится в ДНК человека. Но убежден, что перед нами — повсеместное и, судя по всему, неистребимое явление», — считает Зорькин.

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Судья также утверждает, что коррупция как явление может сохраняться из-за природной склонности человека к поиску выгоды для самого себя. Он связывает ее присутствие в обществе разных стран с механизмом эволюции и считает, что склонность нарушать закон присутствует в человеке и соседствует со стремлением к творчеству и служению обществу.

Широкое распространение коррупции, по мнению Зорькина, связано с «общим падением духовной культуры общества». Он считает, что культура потребления снижает влияние ценностных установок и делает привлекательными «неправедные» формы обогащения, к которым относится и коррупция.

Зорькин полагает, что системная коррупция является основной причиной, по которой граждане теряют доверие к сфере политики и демократическим институтам, а также перестают верить государству. «Каким бы демократичным ни провозглашалось государство, системная коррупция превращает граждан даже не в подданных, но в заложников гигантской преступной группировки», — сказал судья.

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82-летний Зорькин возглавляет Конституционный суд с 2003 года, последний раз его полномочия продлевались в 2023 году. В 1991-1993 годах он также был главой Конституционного суда во время действия на территории страны Конституции РСФСР 1978 года.