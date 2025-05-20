EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Коррупцию в России назвали «неистребимым явлением»

2 минуты чтения 12:47 | Обновлено: 13:22

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин считает коррупцию неистребимым явлением, встречающимся по всему миру и на всем протяжении человеческой истории. Текст его выступления опубликован в «Российской газете».

Он отмечает, что коррупция считается тяжким грехом в священных текстах всех ведущих конфессий, однако это явление все равно сохраняется в различных странах. «Не берусь утверждать, что коррупция гнездится в ДНК человека. Но убежден, что перед нами — повсеместное и, судя по всему, неистребимое явление», — считает Зорькин.

Что вызвало новый патриотический срач
Что вызвало новый патриотический срач
И как в нем родился «образ русского воина»
Политика5 минут чтения

Судья также утверждает, что коррупция как явление может сохраняться из-за природной склонности человека к поиску выгоды для самого себя. Он связывает ее присутствие в обществе разных стран с механизмом эволюции и считает, что склонность нарушать закон присутствует в человеке и соседствует со стремлением к творчеству и служению обществу.

Широкое распространение коррупции, по мнению Зорькина, связано с «общим падением духовной культуры общества». Он считает, что культура потребления снижает влияние ценностных установок и делает привлекательными «неправедные» формы обогащения, к которым относится и коррупция.

Зорькин полагает, что системная коррупция является основной причиной, по которой граждане теряют доверие к сфере политики и демократическим институтам, а также перестают верить государству. «Каким бы демократичным ни провозглашалось государство, системная коррупция превращает граждан даже не в подданных, но в заложников гигантской преступной группировки», — сказал судья.

Я был гражданином СССР, но теперь я никто
Я был гражданином СССР, но теперь я никто
Я служил в армии России, но у меня нет документов, а власти хотят депортировать меня на родину — в Советский Союз
Общество8 минут чтения

82-летний Зорькин возглавляет Конституционный суд с 2003 года, последний раз его полномочия продлевались в 2023 году. В 1991-1993 годах он также был главой Конституционного суда во время действия на территории страны Конституции РСФСР 1978 года.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я пыталась себя убить
Общество
Я пыталась себя убить
Меня нашли в ванной без сознания и едва откачали. Сейчас я наконец нашла смысл жизни
00:01
Загадочная болезнь поразила целый город 
Мир
Загадочная болезнь поразила целый город 
Здоровые на вид дети вдруг теряли способность ходить. Случайность помогла определить причину болезни  
17:00 19 мая
Я купила дом мечты в испанской деревне
Общество
Я купила дом мечты в испанской деревне
Я сама проложила канализацию и лопатой выгребала фекалии с участка. Но мне все нравится
00:01 19 мая
Смерть на парковке
Криминал
Смерть на парковке
Полицейский решил проверить машину, из которой доносился плач ребенка. Внутри оказались вооруженные «патриоты»
17:00 18 мая
Сжечь паранджу и пойти на завод
Общество
Сжечь паранджу и пойти на завод
Власти в Узбекистане принуждали женщин «раскрепоститься» — а мужья убивали их
00:01 18 мая
Армянский пловец спас 20 человек из утонувшего троллейбуса
Общество
Армянский пловец спас 20 человек из утонувшего троллейбуса
О его подвиге рассказали только через шесть лет после катастрофы. До этого о нем не знала даже жена спортсмена
17:00 17 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования