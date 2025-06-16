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Общество

В России откроют фонд имени Паши Техника

2 минуты чтения 16:37 | Обновлено: 17:06

Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков и мать погибшего рэпера Паши Техника Надежда Ивлева объявили об открытии Фонда помощи наркозависимым имени Паши Техника, передает РИА «Новости». 

«Мы сейчас ждем документы из Минюста. Как только они у нас будут, мы ищем площадку для самого фонда. Это не кабинет, это будут места, где постоянно будут идти лекции», — пояснил Даванков.

Судя по анонсу пресс-конференции, которая посвящена открытию фонда, он получит название «Второй шанс». Как отмечается, проект должен будет бороться с пропагандой наркотиков и мошенничеством в сфере реабилитации. Кроме того, сотрудники фонда будут пытаться изменить систему помощи наркопотребителям в России. 

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«В числе приоритетов фонда — закрытие нелегальных клиник. Также организация займется законодательными инициативами в сфере борьбы с наркотиками и реформой системы реабилитации. Третье направление работы — современная и честная пропаганда трезвого образа жизни», — говорилось в анонсе. 

Как отмечается, в проекте будут принимать участие известные музыканты, актеры и лидеры мнений. Мать Техника является учредителем фонда, а в попечительский совет войдут сам Даванков и бывшая жена рэпера Ева Карицкая.

Легенда русского андеграунда, рэпер Паша Техник умер четвертого апреля. В конце марта его госпитализировали с острым респираторным дистресс-синдромом, когда он отдыхал в Таиланде. Тогда врачи диагностировали ему пневмонию с поражением почти 100% легких, полиорганную недостаточность, септический шок. Его ввели в искусственную кому, он пережил одну клиническую смерть, но спасти его так и не удалось. Техника похоронили 11 апреля на Николо-Архангельском кладбище. 

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