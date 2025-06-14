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Общество

Ученые оценили влияние политических взглядов партнеров на стабильность отношений

2 минуты чтения 13:23

Ученые из научных институтов Италии и Германии провели исследование, целью которого стало сравнение риска разрыва отношений в парах, где партнеры придерживаются разных политических взглядов, и союзов, в которых предпочтения совпадают. Об этом со ссылкой на текст исследовательской работы пишет Naked Science.

Исследователи использовали данные британских проектов, которые много лет опрашивали семейные пары о поддерживаемых ими политических партиях, а также об отношении к позиции о том, что Великобритания должна покинуть Евросоюз. Ученые смогли изучить данные с 1991 по 2019 годы.

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Они пришли к выводу, что пары с разными политическими предпочтениями распадаются значительно чаще. Риск разрыва отношений между такими партнерами оказался на 38% больше, чем в парах, где взгляды совпадали, сообщает Naked Science. Ученые также отметили, что повышенный риск распада пары существовал и в ситуации, когда один или оба партнера не смогли сформулировать своего четкого отношения к Brexit или не отнесли себя к сторонникам какой-либо политической партии Британии.

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Журналисты со ссылкой на текст научной работы сообщают, что расхождения в политических взглядах влияют на стабильность отношений в той же степени, что и различия в религиозной принадлежности и уровне образования.

Ранее СМИ сообщили о четырех самых частых причинах семейных конфликтов, которые выделяют психологи. Первой оказалось использование неподобающего тона и отношения к партнеру, например, закатывание глаз, сарказм и повышение голоса. Второй — неудовлетворенность одного из партнеров положением в отношениях, нехватка поддержки или ощущение игнорирования его или ее мнения в одном из вопросов жизни семьи. Также в список таких причин вошли домашние дела и стиль общения между партнерами.

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