Психолог назвал самые частые причины семейных конфликтов

Доктор философии и психолог, специализирующийся на отношениях, Марк Трэверс опубликовал статью, в которой рассказал о четырех самых частых причинах конфликтов партнеров в отношениях.

Первой из них, по его словам, стал тон и неподобающее отношение к партнеру. Эксперт отметил, что человек, позволяющий себе закатывать глаза, повышать голос или прибегать к сарказму, может не замечать этого, однако для его партнера это становится ударом по больному месту, так как демонстрирует презрение.

В качестве решения проблемы Трэверс рекомендует не поддаваться желанию немедленно ответить на подобное поведение в том же ключе. Вместо этого он предлагает обратить внимание партнера на недопустимое поведение, например сказав: «Это было снисходительно. Давай попробуем еще раз?»

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Второй самой распространенной причиной конфликтов в отношениях становится неудовлетворенность одного из партнеров своим положением в них. Например, ему может нехватать поддержки или он может считать, что при воспитании детей его родительские убеждения игнорируются.

В таких ситуациях, подчеркнул психолог, как правило нет ни «правых», ни «неправых». В качестве решения проблемы Трэверс предлагает начать с того, что успокоить и поддержать друг друга, а затем обсудить, что вы можете сделать с проблемой как команда.

Третьим самым распространенным поводом для семейных конфликтов, по данным Трэверса, становятся домашние дела. По словам эксперта, такая ситуация обусловлена тем, что в отношениях обычно один из партнеров выполняет большую часть дел по дому, а другой как правило не замечает этого. Чтобы решить проблему, психолог предлагает тому, кто занят по дому меньше, вслух признать это.

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Следующей самой распространенной причиной для конфликтов в семье Трэверс назвал стиль общения. Он отметил, что когда партнеры начинают спорить о том, как они разговаривают друг с другом, изначальная причина размолвки быстро теряется. Для решения этой проблемы эксперт предлагает использовать «правило пяти секунд». Оно заключается в том, что партнеры должны научиться распознавать моменты, когда спор теряет конструктивный характер, и сигнализировать об этом, беря короткую паузу, чтобы остыть.