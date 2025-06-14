Шакира рассказала о своем переезде в США

Колумбийская певица Шакира рассказала о своем опыте переезда в США и проживании в стране в качестве иммигранта. Ее интервью было опубликовано Би-би-си.

Шакира рассказала, что иммигранты в США живут в постоянном страхе. Певица надеется, что к приехавшим в США людям начнут относиться, исходя из «принципов справедливости и свободы». Она отметила, что многие из современных государств были «построены благодаря тяжелому труду иммигрантов».

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Певица рассказала, что приехала в США в 19 лет, чтобы петь на английском языке, которого она не знала в момент переезда. Она отметила, что ей пришлось окружить себя англо-испанскими словарями и словарями синонимов, чтобы приспособиться к жизни в новой стране. Шакира выразила надежду на то, что США и другие страны смогут найти «гуманное» решение иммиграционных проблем.

Шакира также заявила, что иммигранты должны объединиться, чтобы добиться гуманного отношения к себе. Он считает, что Белый дом вправе изменять свою иммиграционную политику, но обязан при этом достойно относиться к иностранцам.

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Би-би-си отмечает, что ранее Шакира уже высказывалась критически об иммиграционной политике администрации президента США Дональда Трампа. Получая премию «Грэмми» 2 февраля 2025 года, певица посвятила награду всем иммигрантам, находящимся в США. Тогда она называла их братьями и сестрами и отметила, что будет бороться вместе с ними.

Жители США проводят массовые протесты против иммиграционной политики Трампа, акции против рейдов американской иммиграционной и таможенной полиции (ICE) состоялись в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Остине, Атланте, Сиэтле, Чикаго и Портленде штата Орегон. Для подавления крупнейших из них президент отправил в Лос-Анджелес Нацгвардию, что стало причиной возмущения властей Калифорнии. Губернатор штата назвал Трампа диктатором и призвал американцев противостоять его решениям.