Пятеро детей погибли при пожаре в Подмосковье

Жертвами пожара в поселке Куровское Орехово-Зуевского городского округа Московской области стали пятеро детей. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале регионального управления МЧС.

В ведомстве уточнили, что загорелся частный жилой дом. Еще до прибытия экстренных служб из огня смогла спастись женщина, ее госпитализировали. «К сожалению, при тушении обнаружены тела детей: одномесячного, годовалого, 9, 11 и 17 лет», — говорится в сообщении. В нем также отмечается, что в доме не было пожарной сигнализации, которая могла бы предупредить жильцов о возгорании.

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В середине мая работающий таксистом иностранец Саид Шарипов спас троих детей из горящей квартиры в городе Березовском Свердловской области. Как сообщалось, пожар начался в квартире на первом этаже из-за короткого замыкания. В этот момент там находились девочка и два мальчика, мать которых уехала на работу.

Сам Шарипов позже рассказал журналистам, что выходил из аптеки по соседству, когда увидел, как горит квартира, и услышал детские крики. По словам мужчины, он заходил в квартиру три или четыре раза, так как очевидцы пожара говорили ему, что в квартире могут быть еще дети. В итоге он вытащил всех троих находившихся в квартире детей через окно и передал в руки другим мужчинам из числа случайных прохожих.

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Позже прибывшие пожарные вынесли из огня собаку в состоянии клинической смерти. Ее реанимировали медики скорой помощи, затем двое очевидцев отвезли животное в ветеринарную клинику. Сообщалось также, что в квартире жила еще кошка, однако ее найти так и не удалось.