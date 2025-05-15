В городе Березовском Свердловской области таксист спас троих детей из горящей квартиры. Трехлетняя девочка и двое мальчиков ненадолго остались одни, и, вероятно, произошло короткое замыкание, сообщило издание «Е1.РУ». Мужчину зовут Саид Шарипов. Вероятно, он иностранец — журналисты уточняют, что «у него на родине есть пятилетний сын».
Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Толбухина днем в среду, 14 мая. Из окна на первом этаже повалил дым и раздались детские крики, рассказали очевидцы. Шарипов сумел залезть в окно и стал по одному спускать на землю детей. Их подхватывали другие подоспевшие мужчины, пишет «Е1.РУ».
Мать спасенных детей Елена сказала журналистам, что оставила их одних всего на час, потому что ее срочно вызвали на работу. В семье пятеро детей: две старшие дочки вот-вот должны были вернуться домой, но пожар начался до их прихода.
«Очень благодарна Саиду. Я никогда раньше не видела этого человека. Он вместе с соседом со второго этажа спас моих детей. Двоих достали из окошка, а маленькую, трехлетнюю, не могли найти. А потом залезли и ее тоже достали», — рассказала женщина.
По ее словам, пожар, вероятно, начался из-за короткого замыкания. Медицинская помощь никому не потребовалась, пишет телеграм-канал «Березовский».
Авторы телеграм-канала поговорили со спасшим детей таксистом. Шарипов рассказал, что выходил из аптеки по соседству, когда увидел, как горит квартира и услышал детские крики. По словам мужчины, он заходил в квартиру три или четыре раза, так как очевидцы пожара говорили ему, что в квартире могут быть еще дети.
Пожарный по имени Виктор вынес из задымленной квартиры собаку в состоянии клинической смерти, пишет «Березовский». Ее откачали медики скорой помощи, затем двое очевидцев отвезли животное в ветеринарную клинику. Собаку зовут Дора. В семье также жила кошка, ее до сих пор не могут найти, рассказали журналисты.
Погорельцев временно поселили в детсаду, в городе объявлен сбор средств для семьи. В объявлении говорится, что мать воспитывает пятерых детей в одиночку, сыновей зовут Артем и Сема, дочерей — Лера, Тая и Варя. Собранные средства должны пойти на капитальный ремонт сгоревшей квартиры, волонтеры просят приносить одежду, обувь, постельное белье, посуду, продукты и средства личной гигиены.