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Общество

Таксист спас троих детей из горящей квартиры

2 минуты чтения 12:15 | Обновлено: 12:17

В городе Березовском Свердловской области таксист спас троих детей из горящей квартиры. Трехлетняя девочка и двое мальчиков ненадолго остались одни, и, вероятно, произошло короткое замыкание, сообщило издание «Е1.РУ». Мужчину зовут Саид Шарипов. Вероятно, он иностранец — журналисты уточняют, что «у него на родине есть пятилетний сын».

Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Толбухина днем в среду, 14 мая. Из окна на первом этаже повалил дым и раздались детские крики, рассказали очевидцы. Шарипов сумел залезть в окно и стал по одному спускать на землю детей. Их подхватывали другие подоспевшие мужчины, пишет «Е1.РУ».

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Мать спасенных детей Елена сказала журналистам, что оставила их одних всего на час, потому что ее срочно вызвали на работу. В семье пятеро детей: две старшие дочки вот-вот должны были вернуться домой, но пожар начался до их прихода.

«Очень благодарна Саиду. Я никогда раньше не видела этого человека. Он вместе с соседом со второго этажа спас моих детей. Двоих достали из окошка, а маленькую, трехлетнюю, не могли найти. А потом залезли и ее тоже достали», — рассказала женщина.

По ее словам, пожар, вероятно, начался из-за короткого замыкания. Медицинская помощь никому не потребовалась, пишет телеграм-канал «Березовский».

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Авторы телеграм-канала поговорили со спасшим детей таксистом. Шарипов рассказал, что выходил из аптеки по соседству, когда увидел, как горит квартира и услышал детские крики. По словам мужчины, он заходил в квартиру три или четыре раза, так как очевидцы пожара говорили ему, что в квартире могут быть еще дети.

Пожарный по имени Виктор вынес из задымленной квартиры собаку в состоянии клинической смерти, пишет «Березовский». Ее откачали медики скорой помощи, затем двое очевидцев отвезли животное в ветеринарную клинику. Собаку зовут Дора. В семье также жила кошка, ее до сих пор не могут найти, рассказали журналисты.

Погорельцев временно поселили в детсаду, в городе объявлен сбор средств для семьи. В объявлении говорится, что мать воспитывает пятерых детей в одиночку, сыновей зовут Артем и Сема, дочерей — Лера, Тая и Варя. Собранные средства должны пойти на капитальный ремонт сгоревшей квартиры, волонтеры просят приносить одежду, обувь, постельное белье, посуду, продукты и средства личной гигиены.

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