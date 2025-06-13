СМИ обнаружили сотни жалоб женщин на насилие при родах

Физическое и психологическое насилие со стороны медперсонала при родах часто связаны между собой, выяснили журналистка Светлана Бронникова и дата-журналистка Янина Сорокина, которые проанализировали публикации в группе «Насилие в родах» для издания «7х7». Также они изучили 48 уголовных дел, которые касаются гибели матерей и новорожденных детей, и пришли к выводу, что лишь 21% таких дел приводит к ограничению свободы медиков.

В группе во «Вконтакте» «Насилие в родах» исследователи обнаружили 914 постов, опубликованных в 2016-2024 годах, в которых женщины рассказывали об акушерском насилии. В большинстве публикаций упоминается психологическое насилие, при котором медики унижали и высмеивали рожениц (586 постов), игнорировали их просьбы о помощи (439) и жалобы на боль (417).

Врач пытался помочь мне похудеть и чуть не убил Он назначил аналог «Оземпика» и другие лекарства. Меня стало рвать даже от воды, и я неделю провела в реанимации Общество 9 минут чтения

В 311 публикациях женщины пожаловались на болезненный осмотр, в 303 — на стимуляцию родов или принуждение к ней. От 211 до 277 постов содержат информацию о таких насильственных практиках, как прокол плодного пузыря, эпизиотомия (рассечение промежности), ограничение движения, выдавливание ребенка, а также клизма и бритье.

Со ссылкой на рекомендации Всемирной организации здравоохранения авторы исследования отметили, что организация запрещает медикам практиковать упомянутые женщинами методы. Например, по данным ВОЗ, клизма и бритье никак не влияют на исход родов, стимуляция родов нужна не более чем в 10% случаев и только при наличии медицинских показаний и согласия женщина. А прием Кристеллера — выдавливание ребенка из живота во время потуг — запрещен в том числе в России.

Часто случаи психологического и физического насилия при родах, о которых писали пострадавшие женщины, пересекаются. 576 публикаций содержали информацию об обеих формах акушерского насилия, в 176 постах были жалобы только на психологическое насилие, а в 50 — только на физическое.

Я стала донором яйцеклеток и чуть не умерла У меня разорвало яичники, и я потеряла много крови, а клиника даже не извинилась передо мной Общество 10 минут чтения

Уголовные дела, связанные с акушерским насилием, в России заводят только в тех случаях, когда погибли или мать, или ребенок, или они оба, пишут исследователи. Большинство таких дел квалифицировано как «причинение смерти по неосторожности» (статья 109 УК РФ).

За период с 2018 по 2025 год журналисты нашли 48 уголовных дел с упоминанием акушерского насилия, которые дошли до суда. Только в 10 случаях судебный процесс завершился реальным наказанием. В остальных случаях дела были прекращены — либо из-за истечения срока давности (32 случая), либо по другим причинам (6 дел).

В прошлом году Госдума ввела административное наказание за «пропаганду чайлдфри». Позднее Роскомнадзор разъяснил, что будет считать «пропагандой чайлдфри» в том числе такие публикации, которые «формируют искаженный (отрицательный) образ беременности, материнства, отцовства и детства».