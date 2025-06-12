Поставки Германией ракет Украине могут стать причиной прямого вооруженного столкновения России и ФРГ. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.

Накануне спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин направил своей немецкой коллеге Юлии Клекнер документы, которые власти России считают доказательствами преступлений украинских военных против мирного населения. Впрочем, Клекнер полученные ей документы доказательствами не сочла.

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Сам Володин тогда говорил, что начало поставок Киеву немецких дальнобойных ракет Taurus могла стать толчком для военного конфликта между Россией и Германией.

«Бундестаг неоднороден в своих взглядах, при этом многим его членам полезно напоминание о том, что Германия, ответственная за развязывание Второй мировой войны, ответственна и за поставки немецких ракет (в том числе крылатых ракет большой дальности Taurus) Киеву. Об этом в том числе в своем послании, отражающем сегодняшние политические реалии, говорил Володин. Одна из таких реалий — перспектива прямого вооруженного столкновения России и ФРГ из-за поставок ракет», — заявил по этому поводу Шхагошев.

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Ранее глава Генштаба Германии Карстен Брейер сообщил, что Россия активно готовится к будущему конфликту с одной из стран-членов НАТО. По его словам, несмотря на продолжающиеся боевые действия в Украине, Россия быстрыми темпами накапливает военный потенциал и будет готова к новой войне уже в 2029 году.