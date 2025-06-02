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Политика

В Германии назвали вероятные сроки нападения России на НАТО

2 минуты чтения 08:30

Россия может атаковать НАТО, в частности, страны Балтии уже в 2029 году. Об этом, как передает Би-би-си, заявил начальник Генштаба Германии Карстен Брейер. При этом он отметил, что Североатлантический альянс должен быть готов к обороне раньше этого срока.

Брейер подчеркнул, что за 40 лет его службы альянс еще не сталкивался с таким уровнем угрозы со стороны России как сейчас. По его словам, Москва наращивает свою военную мощь «в колоссальных масштабах», производя около 1500 основных боевых танков в год.

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При этом не все эти танки, как утверждает Брейер, используются на войне в Украине, часть из них отправляется на склады и может быть использована для будущей войны со странами НАТО. По его словам, Россия также накапливает артиллерийские боеприпасы. Так, в 2024 году она произвела около четырех миллионов снарядов калибра 152 миллиметра, часть из которых также отправилась на склады.

«Все, что говорят наши аналитики — 2029 год. Поэтому мы должны быть готовы к 2029 году… Если вы спросите меня сейчас, есть ли гарантия, что это не произойдет раньше 2029 года? Я бы сказал, что нет. Поэтому мы должны быть готовы обороняться в самое ближайшее время», — подчеркнул Брейер.

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В середине мая аналитики НАТО заявляли, что новой «горячей точкой» в противостоянии России и Североатлантического альянса может стать российско-финская граница. Ссылаясь на свежие спутниковые снимки, они говорили, что Москва расширяет и модернизирует военные базы в возрожденном Ленинградском военном округе. Предполагается, что после окончания войны в Украине туда могут быть отправлены десятки тысяч российских военнослужащих.

По словам финских военных, до момента, когда концентрация российских сил станет угрожающей есть еще примерно пять лет. В то же время они не сомневаются, что это произойдет, и говорят о том, что численность российских войск в этом районе утроится.

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