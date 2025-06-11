Вернувшийся из плена украинец рассказал об угрозах убийством и изнасилованием

Украинец Максим Буткевич, который попал в российский плен в первые месяцы полномасштабной войны в Украине, а до ее начала работал правозащитником и журналистом, рассказал британской газете The Guardian об угрозах убийством и изнасилованием в плену.

По словам Буткевича, он и его сослуживцы столкнулись с избиениями и грабежом. «[Российские военные] забрали часы и другие вещи. Когда солдат поднял мои наушники и спросил, чьи они, он сказал: “Ты отдашь их мне в подарок?” Несмотря на то, что я стоял на коленях с дулом пистолета у головы, я сказал ему нет», — рассказал Буткевич.

После этого Буткевича и других украинских военных отвезли в недостроенное здание за пределами Луганска. Там, по словам военного, один из офицеров пытался провоцировать военнослужащих и расспрашивал их о том, где находятся их жены. На следующее утро Буткевича и его сослуживцев привели к российским пропагандистам и сказали, что их будут снимать на видео, чтобы показать, что они находятся в российском плену и с ними хорошо обращаются.

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Буткевич рассказал россиянам о своей деятельности до войны, после чего те стали угрожать убийством. «Ты, наверное, считаешь себя военнопленным. Ты им не являешься, пока не зарегистрируешься. Пока что ты пропавший без вести на поле боя. Если будешь плохо себя вести, мы можем пойти на задний двор и посмотреть, где мы казнили пленных, которые себя плохо вели», — передал мужчина слова российских военных.

Через несколько часов его сильно избили. Украинских военных заставили повторять, вероятно, обращение Путина, и если они оговаривались, Буткевичу наносили удары деревянной палкой. По его словам, в какой-то момент он начал терять сознание, а избивавший его военный «наслаждался процессом».

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После перевода в тюрьму в Луганске военным выдали старые матрасы и заявили, что они находятся в СИЗО. «В камере был один кран с довольно плохой водой, чтобы пить и мыться. Хотя нас кормили три раза в день, еда была ужасной. Очень маленькие порции. Очень скоро мы начали чувствовать, как нас одолевает голод», — рассказал Буткевич. По его словам, в Луганске его и других солдат много допрашивали. Сначала российские военные пытались получить военную информацию, а потом перешли к «подрыву морального духа».

Буткевич утверждает, что некоторых пленных привезли в министерство госбезопасности самопровозглашенной ЛНР, где их стали бить током. Самого Буткевича только запугивали ударами электрошокером, однако его пытались заставить дать интервью и сказать в нем, что Украина — «нацистская страна». Также ему угрожали судом за «военные преступления».

После этого к Буткевичу стали применять системные пытки, избивая его резиновой дубинкой, угрожая убийством и оральным и анальным изнасилованием с использованием электрошока. После этого его заставили подписать признание в убийстве двух мирных жительниц деревни, в которой Буткевич никогда не был, и приговорили к 13 годам заключения.

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«Я понял, что в моем случае произошло так: российские войска сильно обстреливали деревню. Когда они наконец заняли ее, то обнаружили, что мирные жители пострадали от их собственного огня, и возложили вину на украинских военнопленных», — рассказал Буткевич. Вскоре он узнал, что у него есть адвокат, однако на доказательства того, что в момент «преступления» Буткевич был в Киеве, суд не обратил внимания. Мужчина провел в плену более двух лет, после чего его обменяли в октябре прошлого года.

Украинцы постоянно сталкиваются с пытками и издевательствами в российском плену. Так, ранее стало известно, что вернувшемуся в результате последнего обмена украинскому военнопленному выжгли на животе надпись «Слава России». Фото без указания имени опубликовал аккаунт Clash Report в соцсети X. На нем видны многочисленные шрамы на теле пленного. В 2023 году в сеть попало фото украинского военнопленного с вырезанной на лбу свастикой. Кроме того, «Холод» рассказывал об украинке, которая попала в российский плен, где ее морили голодом и избивали.