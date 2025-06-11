СМИ рассказали о прошедшем специальный тренинг и отказавшемся от домашнего насилия мужчине

Немецкое издание NDR опубликовало историю мужчины, который смог решить проблему домашнего насилия в семье, пройдя полугодовой тренинг по работе с агрессией.

Как сообщают журналисты, Стефан (имя героя изменено) четыре года назад стал отцом близнецов и оказался в трудной ситуации из-за тяжелой болезни супруги. Он взял на себя все домашние обязанности и заботу о детях, но с напряжением справлялся с помощью домашнего насилия.

«Я видел и знал, что это неправильно. Но не хотел обращаться за помощью. Говорил себе: «Ты мужчина, ты справишься сам»», — рассказал он в интервью NDR.

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Из-за постоянного проявление агрессии жена ушла от Стефана и через суд запретила ему приближаться к детям. Тогда мужчина обратился в проект OLIP (Oldenburger Interventionsprojekt), который помогает агрессорам понять причины своего поведения и изменить его. После полугода тренингов и семейных консультаций пара смогла возобновить совместную жизнь. Теперь Стефан советует мужчинам искать помощь, а не замалчивать проблемы и избавляться от напряжения через насилие, пишет NDR.

Проект OLIP в Нижней Саксонии возглавляет Михаэль Имен, социальный педагог с 20-летним опытом. По его словам, подобная работа необходима, потому что большинство жертв домашнего насилия — женщины и дети. «Почти каждый день в Германии убивают женщину. Это неприемлемо. Нужно обязательно работать с авторами домашнего насилия», — говорит Имен.

Власти и правозащитники призывают к расширению программ для мужчин-агрессоров, чтобы предотвратить повторные случаи насилия и защитить семьи. Также важна общественная работа по изменению отношения к проблеме и поддержке жертв, сообщается в статье.

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