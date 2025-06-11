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Общество

У миллениалов выявили предрасположенность к редкой форме рака

2 минуты чтения 10:09

Врачи зафиксировали четырехкратный рост диагностики рака аппендикса среди людей, родившихся с 1981 по 1989 годы. Данные содержатся в исследовании медицинского центра Университета Вандербильта (США), сообщает Fox News.

По данным издания, помимо миллениалов, чаще других от этого заболевания страдают также представители поколения X, рожденные с 1976 по 1984 годы. 

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Авторы работы отмечают, что рак аппендикса — крайне редкое заболевание, которое поражает одного-двух человек на миллион. Тот факт, что наибольшее количество случаев заболеваемости сейчас приходится именно на представителей конкретного поколения, вызывает у специалистов тревогу. 

Проблема осложняется отсутствием стандартных скрининговых рекомендаций и утвержденных факторов риска — это приводит к тому, что до 50 % диагнозов ставятся уже на поздних стадиях . При этом пятилетняя выживаемость варьируется от 10 % до 63 %, отмечают ученые.

На ранних стадиях рак аппендикса протекает бессимптомно, но по мере прогрессирования могут проявляться боль и вздутие в животе, тошнота и рвота, слишком быстрое насыщение при приеме пищи и потеря веса, пишет Fox News.

Авторы работы заявили, что продолжат изучать факторы, которые могут способствовать тревожной тенденции, и призвали власти повышать осведомленность о проблеме как в обществе, так и в медицинской среде.

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Недавно СМИ писали о результатах исследования, которое доказывает эффективность спорта для предотвращения рецидива рака. Врачи и раньше советовали своим пациентом вести здоровой образ жизни, однако до сих пор доказательств влияния физической активности на здоровье людей, переживших рак, не было. 

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