СМИ: связанные с Медведевым фонды резко обогатились после начала войны

Фонды, связанные с Дмитрием Медведевым, после начала войны накопили на своих счетах более 800 миллионов долларов, сообщает «Система» — расследовательский проект «Настоящего времени» и «Радио Свобода». Журналисты отметили, что обогащение структур Медведева произошло на фоне роста популярности его телеграм-канала с радикальной воинственной риторикой.

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Расследователи подсчитали, что до 2022 года в фонды экс-президента поступало от двух до восьми миллиардов рублей в год, в 2023 году эта сумма превысила 50 миллиардов рублей, а в 2024 году — составила почти 70 миллиардов рублей. Это позволило к концу прошлого накопить на счетах фондов 86 миллиардов рублей (849 миллионов долларов). Одновременно, по данным государственного ВЦИОМ, в два раза вырос рейтинг доверия Медведеву: с 22,7% в конце 2021 года до нынешних 45,7%.

Часть средств, по данным «Системы» уходит на помощь участникам вторжения в Украину. В марте 2023 года по инициативе Медведева был создан фонд «Наша правда», который поставил российским войскам тысячи дронов, приборы ночного видения, прицелы, экипировку, генераторы и медоборудование. Сам фонд отчитывается о тратах «на помощь СВО» в размере 2,4 миллиарда рублей, сообщает «Система».

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Также «Наша правда» занимается очисткой берега Черного моря в Анапе от мазута. «Система» отмечает, что у компании «есть причины беспокоиться об экологии Анапы». Расследователи сообщили, что близкие к Медведеву фонды контролируют винодельню и виноградники «Скалистого берега» под Анапой, а одна из принадлежащих этим фондам фирм в 2022 году приобрела пансионат «Шингари», который вскоре начала сносить. По данным «Системы», на этом месте может появиться очередная дача Медведева.

В одной из своих последних публикаций Медведев пригрозил создать «буферную зону» почти на всей территории Украины, если западные страны не прекратят поставлять ей военную помощь.