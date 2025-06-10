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Новости

Считавший Тейлор Свифт матерью своего ребенка сталкер преследовал ее почти год

2 минуты чтения 14:53

Житель американского штата Колорадо 44-летний Брайан Джейсон Вагнер подозревается в преследовании певицы Тейлор Свифт с июля прошлого года по май 2025 года, он неоднократно пытался проникнуть в ее дом в Лос-Анджелесе и заявлял, что Свифт является матерью его сына. Об этом сообщает The Guardian.

В судебном иске, как отмечают журналисты, Свифт опровергла наличие детей от Вагнера, а также заявила, что не состояла в отношениях с ним. Мужчине выдали временный запрет на приближение к певице ближе, чем на 100 ярдов (почти 91,5 метра), полноценное рассмотрение дела состоится в конце июня.

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Свифт отметила, что визиты мужчины заставили ее переживать за безопасность себя и близких. Однажды, как следует из иска, Вагнер пришел к ее дому со стеклянной бутылкой, которую, как считает певица, он мог потенциально использовать в качестве оружия.

The Guardian отмечает, что Свифт неоднократно заявляла о сталкерах в течение последних нескольких лет. В 2017 году один из них был отправлен на лечение в психиатрическую больницу после того, как сделал несколько десятков звонков менеджерам певицы и попытался проникнуть в ее жилье. В 2018 году один из сталкеров проник в ее жилье, помылся в душе и поспал в кровати певицы, а еще один поехал к дому Свифт с боеприпасами, ножом и веревкой. В последующие годы были осуждены еще шесть сталкеров.

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Ранее о своей ненависти к Тейлор Свифт напомнил президент США Дональд Трамп, посвятив этому пост в Truth Social. Он посчитал, что популярная исполнительница перестала быть «горячей» после того, как он впервые признался в негативном отношении к ней.

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