Мужчину обвинили в подмешивании в напиток своей девушке препарата для аборта

Жителю Техаса Джастину Энтони Банта предъявили обвинение в убийстве из-за того, что он, по версии следствия, подсыпал препарат для аборта в напиток своей девушки, находившейся на шестой неделе беременности, сообщает полиция округа Паркер.

Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким Они убедили их, что я эскортница, а меня — что сама во всем виновата Общество 13 минут чтения

По данным офиса окружного шерифа, в сентябре прошлого года пострадавшая женщина сообщила своему партнеру, 38-летнему Банта, что беременна. В ответ мужчина предложил заказать за его счет препарат для аборта Plan C, но его партнерша отказалась, пояснив, что хочет оставить ребенка.

17 октября женщина сходила на УЗИ, где врач сказал ей, что ребенок здоров, и у него наблюдается сердцебиение. В тот же день она встретилась с Банта в кафе, где, как она предполагает, он и добавил препарат для аборта в ее напиток. На следующий день после этой встречи девушке пришлось обратиться к врачу, когда она почувствовала слабость, и у нее началось сильное кровотечение. Еще через день она потеряла ребенка.

Тысячи канадских сирот годами подвергались пыткам Их отбирали у матерей-одиночек и издевались над ними в клиниках при католической церкви. Виновных не наказали до сих пор Мир 9 минут чтения

После произошедшего полиция допросила Банта и изъяла у него смартфон, на котором были «важные улики». Однако позднее Банта получил удаленный доступ к своему телефону и выполнил полный сброс системы, чтобы стереть все данные. Из-за этого его также обвинили в фальсификации вещественных доказательств.

Хотя такая функция доступна почти всем владельцам смартфонов, в офисе шерифа, упоминая этот пункт обвинения, отметили, что Банта работает в IT-отделе Министерства юстиции США. Был ли он уволен, в пресс-релизе не уточняется. В пятницу Банта арестовали и поместили в тюрьму округа Паркер на время следствия.