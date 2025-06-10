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Общество

Беременные россиянки могут остаться без жизненно важного лекарства

2 минуты чтения 14:38

В России из аптек и некоторых медучреждений пропал антирезусный иммуноглобулин — он крайне важен для беременных женщин, чей резус-фактор отличается от резус-фактора плода. Об этом сообщают «Известия».

Дефицит препарата наблюдается в 75 российских регионах. В частности, в Москве и Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской, Рязанской, Тверской и Самарской областях. Так, в сети аптек «Ригла» журналистам сообщили, что распродают последнюю партию иммуноглобулина. Препарата, по данным издания, не хватает также в перинатальных центрах Санкт-Петербурга и некоторых государственных клиниках Москвы. При этом в столичном департаменте здравоохранения проблему отрицают, а в регионах чиновники подтверждают наличие дефицита и объясняют его «отсутствием предложений на рынке». 

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Перебои с поставками препарата происходят последние несколько лет. В прошлом году эксперты объясняли это прекращением поставок из-за рубежа и дефицитом плазмы крови человека, из которой производится лекарство. В числе причин также называли искусственное государственное ограничение цены. Дело в том, что антирезусный иммуноглобулин входит в так называемый перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а это значит, что дистрибьютор не может повышать цену по своему усмотрению. В результате поставщикам просто невыгодно продавать лекарство в России по установленной цене — особенно с учетом того факта, что производить его стало значительно дороже.

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Антирезусный иммуноглобулин остро необходим беременным женщинам, чей резус-фактор отличается от резус-фактора ребенка. В противном случае резус-конфликт способен привести к развитию у ребенка гемолитической болезни, желтухи и анемии. Все это может вызвать недостаток кислорода в органах и тканях, повреждение печени, сердца и нервной системы, поясняют врачи. Препарат вводят на 28–30 неделю беременности.

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