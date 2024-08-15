В России начался дефицит иммуноглобулина для беременных

В регионах России начались перебои с поставками антирезусного иммуноглобулина, сообщило издание E1.ру. Препарат жизненно необходим беременным женщинам при резус-конфликте с будущим ребенком. Поставки в Россию за январь — июнь сократились на 71%, уточняло ранее РБК.
За шесть месяцев в продажу поступило 48 тысяч упаковок препарата, еще 65 тысяч есть на складах, — но годовая потребность россиян оценивается в 200-210 тысяч, приводит РБК цифры аналитической компании RNC Pharma.
«Иммуноглобулина не хватает даже в государственных роддомах и женских консультациях, где эти уколы должны делать бесплатно», — рассказал E1.ру гинеколог из Екатеринбурга. По ее словам, женщины вынуждены покупать лекарство сами, но в аптеках его «днем с огнем не сыщешь» и в итоге «кто-то остается без укола».
Минздрав зарегистрировал шесть препаратов антирезусного иммуноглобулина, но фактически на рынке присутствуют четыре. Подавляющую долю, согласно RNC Pharma, занимают три иностранных: «Иммуноро Кедрион» итальянской компании Kedrion Biopharm (49%), «Камроу» израильской Kamada (33%) и «Резогам Н» австралийской CSL Behring (14%). Оставшиеся 4% рынка приходятся на российский препарат, который выпускает Ивановская областная станция переливания крови.
«Иммуноро Кедрион» есть в России в «ограниченном доступе», ближайшие новые поставки запланированы только на конец года, а «Камроу» с апреля больше не выпускается из-за разрыва контракта между производителем и дистрибьютором, рассказали представители компаний РБК. Получить информацию от CSL Behring журналисты издания не смогли.
«Поставщики ссылаются на технические сложности, не хватает плазмы крови человека, из которой и производится препарат», — объяснил Е1 эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов. Еще одной причиной дефицита является искусственное государственное ограничение цены, сказал эксперт. Антирезусный иммуноглобулин входит в так называемый перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и дистрибьютор не может повышать цену по своему усмотрению.
Представители Kedrion Biopharm сообщили журналистам РБК, что в США цены на препарат значительно выше, чем в России, и это «в большей степени соответствуют возросшим производственным затратам».
В феврале Минздрав поднял цену для «Иммуноро Кедриона» почти в два раза — с 2712,86 до 4290,18 рублей. «Именно поэтому препарат снова появится на рынке в четвертом квартале 2024 года», — заявили РБК в Kedrion Biopharm.
Резус-конфликт, то есть разный резус-фактор крови матери и новорожденного, способен привести к развитию у ребенка гемолитической болезни, желтухи и анемии. Все это может вызвать недостаток кислорода в органах и тканях, повреждение печени, сердца и нервной системы. Чтобы предотвратить резус-конфликт, беременным без антирезусных антител на 28–30 неделю рекомендована профилактика антирезусным иммуноглобулином, объяснила Е1 гинеколог-репродуктолог Елена Маясина. «Также укол ставится после родов при условии, что новорожденный резус-положительный», — добавила врач.
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