Московское метро выиграло суд против главного редактора «Холода»

Арбитражный суд Московской области потребовал от главного редактора журнала «Холод» Таисии Бекбулатовой удалить публикацию в телеграм-канале издания о забастовках в Московском метрополитене 2023 года, начавшихся после гибели 28-летнего сотрудника, которую его жена и коллеги связали с переработками. Суд также обязал Бекбулатову опубликовать в телеграм-канале «Холода» опровержение, покрыть судебные издержки метрополитена на сумму почти 100 тысяч рублей, а за каждый день неисполнения решения суда выплачивать дополнительно по одной тысяче рублей неустойки. Бекбулатова с решением не согласилась и заявила, что будет его обжаловать.

Утверждения из поста «Холода» о начале забастовки в московском метро из-за переработок, повлекших за собой гибель сотрудника, названы в документе «не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию» метрополитена. Судья Руслан Адылгареев в своем решении от 29 апреля перечислил почти все фразы из поста и превью текста «Чем громче кричать, тем лучше будет». По мнению суда, все эти утверждения принадлежат самой Бекбулатовой.

Я открыла кофейню в Белграде и просчиталась Любовь к делу здесь не работает, а сербская бюрократия добивает окончательно. Я не знаю, что теперь делать Общество 7 минут чтения

Лингвистический анализ публикации «Холода» провела эксперт АНО «Судебно-экcпертное агентство» Ольга Матвеева. Она пришла к выводу, что в посте есть «негативная информация» о московском метрополитене как о работодателе с условиями труда, которые привели к смерти одного из работников и протестам других сотрудников. Суд согласился с экспертом, назвав ее ответ мотивированным и непротиворечивым.

О гибели 28-летнего начальника путевой части №11 Некрасовской линии метро Анатолия Насырова первым сообщил профсоюз работников метрополитена. Информацию о гибели Насырова «Холоду» подтвердил один из машинистов метро, попросивший об анонимности, и жена погибшего Алевтина Насырова. По ее мнению, в смерти мужа «нет виноватых», потому что он «очень любил свое дело», а переработки в метро являются нормой: «Там либо так, либо никак».

В ноябре 2023 года, спустя три месяца после публикации текста, Московский метрополитен подал иск против Бекбулатовой в Арбитражный суд Москвы. Через полгода суд передал его в Московскую область — по месту регистрации ответчика. Изначально столичный метрополитен требовал от главреда «Холода» выплачивать по 10 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда об удалении поста в телеграме со ссылкой на текст.