Чем громче кричать, тем лучше будет

Уже почти неделю десятки машинистов московского метро берут больничные и не выходят на работу. Это акция протеста против переработок и низких зарплат, которую они устроили после гибели одного из коллег. По словам сотрудников, переработки в метро стали нормой: метрополитену не хватает сотрудников из-за мобилизации. «Холод» рассказывает, что известно о забастовке.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

10 августа профсоюз работников московского метро сообщил, что 37 машинистов ушли на больничный, так как больше не могли выдерживать частые переработки. Недомогание и усталость почувствовали, в частности, работники депо «Сокол». Из сообщения профсоюза следует, что они вместе с другими машинистами жаловались на низкие зарплаты и нарушение условий отдыха — все это привело к ухудшению состояния их здоровья и к повышенной утомляемости. По данным профсоюза, 11 августа больничные листы оформили еще 300 работников московского метро.

Акция началась вскоре после гибели 28-летнего начальника путевой части №11 Некрасовской линии метро. Мужчина перерабатывал третьи сутки подряд, из-за чего «буквально уснул на ходу и упал на рельсы».

Его смерть подтвердили «Холоду» один из машинистов московского метро, пожелавший остаться анонимным, и жена погибшего Алевтина Насырова. Она рассказала «Холоду», что ее муж, Анатолий Насыров, работал в метрополитене с 2015 года и периодически перерабатывал, потому что «очень любил свое дело». По словам Алевтины, переработки в метро являются нормой: «Там либо так, либо никак», а Анатолий просто «делал то, что должен был», так как ответственно относился к своей работе, и в его смерти «нет виноватых».

Самые комфортные условия

В дорожной профсоюзной организации (Дорпрофжел), которая входит в состав Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей (и, скорее всего, близко связана с Мосметро), информацию о переработках и переутомлении назвали «провокацией». В Дорпрофжеле также утверждают, что все социальные обязательства перед работниками метро «выполняются в полном объеме».

В самом метрополитене акцию напрямую не комментировали, однако сразу после того, как машинисты ушли на больничный, на официальном сайте появилась публикация, в которой говорится, что столичное метро работает над созданием «самых комфортных условий» для сотрудников и все машинисты регулярно проходят медицинский контроль и могут «восстановить свое здоровье» в санаториях. В посте Мосметро также упоминается и Дорпрофжел: вместе с ним Мосметро якобы следит за соблюдением трудового законодательства.

При этом машинист Алексей (имя изменено по просьбе героя), работающий в депо «Сокол», рассказал «Холоду», что сотрудники московского метро ежегодно подписывают соглашения на переработки. «По условиям этого документа у машинистов может быть максимум 24 сверхурочных часа в месяц — на самом же деле их количество достигает 27–30», — отметил Алексей.

По словам Алексея, рабочая неделя у машинистов шестидневная, а выходных — всего три (в лучшем случае четыре) в месяц. Дневные смены длятся по восемь — восемь с половиной часов, ночные — по пять или пять с половиной. При работе в ночные смены, как отмечает Алексей, машинист на несколько дней выпадает из обычной, нерабочей, жизни: «Ссначала ты целый день готовишься к смене, а потом весь следующий день отходишь от нее».



Из-за такого графика у работников начинаются проблемы со здоровьем. Только за первую половину августа больничный взяли 39 машинистов депо «Сокол», поделился Алексей. Для сравнения: в разгар пандемии коронавируса на больничных одновременно могли находиться 50–60 человек, но это было не так ощутимо из-за отсутствия кадрового дефицита, который, по словам Алексея, усилился после начала мобилизации.

Всего по штатному расписанию «Сокола» в депо должны работать 330 машинистов — фактически их, по словам Алексея, 273, без учета тех, кто находится на больничном.

Дефицит кадров приводит к тому, что вместо линейных машинистов водить поезда ставят машинистов-инструкторов. Хотя обычно они занимаются отчетами и не имеют права ездить в одиночку: инструктора, в отличие от линейных машинистов, проходят более щадящую медкомиссию, из-за чего должны управлять поездом только в сопровождении помощника.

По словам Алексея, возникла и проблема со временем работы составов. Машинист, у которого вечером нет сменщика, высаживает пассажиров, после чего пустой состав отгоняется с линии в депо. Из-за этого на линии остается меньше поездов.

«Можно отвечать за безопасность пельменей»

Нехватку сотрудников Алексей объясняет в том числе неконкурентными зарплатами. Начинающий машинист, выпускник корпоративного университета для работников транспорта, может рассчитывать на ставку в 80–90 тысяч рублей. Машинист со стажем от пяти лет будет зарабатывать в среднем 120 тысяч.

К окладу добавляются ежемесячные премии в 32% от зарплаты, и эти выплаты Алексей называет «вопросом творческим»: если машинист не жалуется на свою работу или на начальство, то он еще «может надеяться» на полноценную премию. В противном случае работник рискует столкнуться с санкциями. Например, ему могут поставить плохую оценку за так называемые аварийные игры (тренировки по отработке действий при аварийных ситуациях) или «с пристрастием» допросят на знание всех инструктажей. За ошибки руководство заставляет машинистов писать объяснительные — каждая из которых может стоить до 10% премии.

По словам Алексея, желание терпеть такие условия за небольшую по московским меркам зарплату у работников метрополитена пропадает и они начинают протестовать: «На данный момент закручены все гайки, поэтому чем громче кричать, тем лучше будет».

Алексей считает, что если машинистам не поднимут оклад в два раза, примерно до 250 тысяч рублей, то многие из них в ближайшее время сменят место работы, например уйдут работать курьерами в сервисы доставки еды: «Почти за те же деньги можно отвечать за безопасность пельменей, а не двух с половиной тысяч человек».

Надеемся на понимание

В ожидании реакции начальства машинисты запустили петицию на имя мэра Москвы Сергея Собянина. Ближайшая цель — собрать 2500 подписей. Сейчас их чуть более двух тысяч. «Действующие кадры работают на износ, сказывается недостаток выходных, большое количество ночных смен, недостаток времени на отдых», — говорится в описании к петиции.

В группе профсоюза пишут и о других проблемах работы в метро. Например, сотрудники жалуются на «огромных комаров» в туалетах и на плохую работу кондиционеров на станциях. Работники утверждают, что им приходится брать с собой воду из дома, потому что та, которая есть в метрополитене, мутная и неприятно пахнет.

Прошлый громкий конфликт сотрудников московского метро с руководством произошел в мае 2021 года, когда с предприятия уволили несколько десятков человек, адреса и имена которых оказались в утекшей базе сторонников оппозиционера Алексея Навального. Тогда руководство метро поставило перед сотрудниками выбор: уйти по соглашению сторон или быть уволенными за прогул.

Весной 2023 года 37 уволенных сторонников Навального смогли вернуться на работу, рассказывал председатель профсоюза Московского метрополитена Николай Гостев. Восстановления они добились через суд. Каждому из них присудили компенсацию за незаконное увольнение. Их размер зависел от срока вынужденного простоя: первые восстановленные работники получили по 140–300 тысяч рублей, последним присудили более 2,5 миллиона рублей.