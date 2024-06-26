Московский метрополитен подал в суд на главреда «Холода»

Столичный метрополитен подал иск в Арбитражный суд о защите деловой репутации к главному редактору «Холода» Таисии Бекбулатовой. Причина — статья «Чем громче кричать, тем лучше будет», в которой рассказывается о забастовке и переработках сотрудников московской подземки, в частности, из-за мобилизации.

«ГУП “Московский метрополитен” полагает, что пост, размещенный в телеграм-канале журнала “Холод” со ссылкой на статью “Чем громче кричать, тем лучше будет”, а также сама статья не соответствует действительности и порочит деловую репутацию», — говорится в иске.

Юристы Московского метрополитена просят суд признать несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию сведения о переработках работников метрополитена, с которыми связывают смерть одного из них. В оспариваемой публикации сообщалось, что забастовка началась после гибели 28-летнего начальника путевой части №11 Некрасовской линии метро Анатолия Насырова. Как отмечал Профсоюз работников метрополитена, мужчина работал трое суток подряд, а после «буквально уснул на ходу и упал на рельсы». О том, что переработки в метро являются нормой, «Холоду» также рассказала жена погибшего Алевтина Насырова.

Также недостоверными и порочащими в иске называются утверждения о том, что персонал метро устроил забастовку, массово уходя на больничные, при этом зарплаты в подземке остались низкими, а условия труда ухудшились.

В своем иске Московский метрополитен требует обязать Таисию Бекбулатову удалить пост из телеграм-канала «Холода» со ссылкой на статью «Чем громче кричать, тем лучше будет», а также опубликовать опровержение в виде резолютивной части решения суда. Кроме того, суд просят взыскать с Бекбулатовой судебные расходы в размере 20850 рублей, а в случае неисполнения судебного решения взыскать по 10 тысяч рублей за каждый день просрочки.

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