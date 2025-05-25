СМИ: к концу года Россия может столкнуться с нехваткой людей и техники на фронте

Российские войска в ближайшие месяцы могут столкнуться с нехваткой техники и солдат на фронте, что не позволит достичь заявленной цели по полному захвату территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на мнения чиновников и военных экспертов из Европы и США.

Журналисты отмечают, что Россия может попытаться провести масштабное наступление летом 2025 года, чтобы воспользоваться сокращающимся преимуществом перед силами Украины. «Сейчас очень маловероятно, что у российских военных есть техника, люди, подготовка и логистика, чтобы начать наступление, которое прорвет украинскую линию [обороны]», — рассказал журналистам бывший глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании Ричард Бэрронс.

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Он также отметил, что даже в случае прорыва российские войска, вероятно, не смогут быстро развить свой успех. The Washington Post утверждает, что Россия практически исчерпала резерв танков производства СССР, которые после расконсервации применялись на фронте. Их запас перед началом полномасштабного вторжения западные эксперты оценивали в 13 тысяч единиц, сейчас же, как отмечается в тексте, он близок к исчерпанию.

The Washington Post сообщает, что за последний год российские войска смогли захватить лишь 0,6% территории Украины, которые ранее не контролировались Москвой. Журналисты называют темпы продвижения российских войск «снизившимися практически до нуля». Кремлю, как отмечено в тексте, не удается преодолеть эту проблему даже после привлечения рекордного числа новобранцев.

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Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что страны ЕС приступили к анализу новых возможностей обеспечить военную поддержку Украины. Среди них — закупка вооружения для Киева у США. Эксперты Центра геополитики инвестбанка JP Morgan Chase считают, что при сохранении нынешних темпов продвижения России потребуется 118 лет, чтобы взять под контроль всю территорию Украины.