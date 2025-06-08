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Американского актера Бенисио Дель Торо задержали в аэропорту из-за текста сценария

2 минуты чтения 16:47

Известный по ролям в картинах «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и «Убийца» американский актер Бенисио Дель Торо рассказал о задержании в аэропорту Бостона из-за текста сценария фильма «Финикийская схема», который он вез собой. Об этом сообщает медиа «Афиша Daily».

Актер рассказал, что вез копию сценария в сумке вместе с ноутбуком, который он забыл вынуть при досмотре. Из-за этого сотрудник службы транспортной безопасности решил проверить ее содержимое и обнаружил документ, в котором крупными буквами были написаны фразы «Салон самолета. Бомба», «Кабина пилота. Пилот катапультировался» и «Крушение».

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Дель Торо попытался объяснить сотруднику, что это всего лишь сценарий фильма, однако тот приказал ему не двигаться, забрал сумку и вызвал пятерых коллег, которые задержали его для дополнительного досмотра вещей. Инцидент разрешился после того, как руководитель агентов лично пролистал сценарий и, как считает актер, узнал его. Мужчина отметил, что не расстроился из-за задержания, а похвалил сотрудников за проявленную бдительность.

Ранее СМИ рассказывали об иске против властей Австралии, который подал житель страны Хьюберт Игбиноба из-за постоянных задержаний и тщательных досмотров при прохождении пограничного контроля в аэропорту Сиднея. В иске мужчина заявил, что период с 1998 по 2020 год его задерживали 32 раза, почти при каждом пересечении границы.

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Он отметил, что считает эти действия властей проявлением «системного расизма», поскольку он часто был «одним из немногих людей с темной кожей» во время прохождения контроля, а людей других этнических групп почти не задерживали. При этом ни одно задержание не завершилось выдвижением обвинений, а сам он никогда не был судим, не имел подтвержденных криминальных связей или штрафов за нарушение таможенного или иммиграционного законодательства, что подтвердили власти страны.

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