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Политика

Россия обвинила Украину в неявке на переговоры по обмену военнопленными

2 минуты чтения 14:29

Глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, которые состоялись 16 мая и 2 июня, Владимир Мединский заявил, что украинская переговорная группа не явилась на место обмена на российско-украинской границе. Пост об этом чиновник опубликовал в своем телеграм-канале.

По словам Мединского, российская группа все еще находится на месте. Он призвал журналистов «приехать и убедиться лично», что Россия готова провести обмен военнопленными и телами погибших солдат. Чиновник заявил, что не знает точной причины неявки украинской делегации, однако отметил, что «называются» разные причины.

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Мединский также написал, что Россия подготовила более шести тысяч тел военнослужащих ВСУ, предназначенных для передачи Украине. Первая партия из 1212 тел, по его словам, уже прибыла в район обмена. Он также отметил, что российская сторона передала Киеву список из 640 военнопленных категории «раненные, тяжелобольные и молодежь», чтобы начать процесс обмена.

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В тексте Мединский призвал Украину продолжить реализовывать достигнутые в Стамбуле соглашения и завершить обмен 1200 солдат и офицеров с каждой стороны, а также обменяться телами. Новая дата обмена, как утверждает чиновник, российской переговорной группе неизвестна.

О новом раунде обмена телами и военнопленными делегации двух стран договорились на переговорах, прошедших 2 июня. Также в ходе этой встречи Украина передала Москве список детей, которых Киев хочет вернуть и считает похищенными. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что обмен состоится 7-8 июня. Мединский отмечал, что обмен запланирован в промежуток с 7 по 9 июня, и называл его «самым большим обменом военнопленных».

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