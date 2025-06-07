Россия обвинила Украину в неявке на переговоры по обмену военнопленными

Глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, которые состоялись 16 мая и 2 июня, Владимир Мединский заявил, что украинская переговорная группа не явилась на место обмена на российско-украинской границе. Пост об этом чиновник опубликовал в своем телеграм-канале.
По словам Мединского, российская группа все еще находится на месте. Он призвал журналистов «приехать и убедиться лично», что Россия готова провести обмен военнопленными и телами погибших солдат. Чиновник заявил, что не знает точной причины неявки украинской делегации, однако отметил, что «называются» разные причины.
Мединский также написал, что Россия подготовила более шести тысяч тел военнослужащих ВСУ, предназначенных для передачи Украине. Первая партия из 1212 тел, по его словам, уже прибыла в район обмена. Он также отметил, что российская сторона передала Киеву список из 640 военнопленных категории «раненные, тяжелобольные и молодежь», чтобы начать процесс обмена.
В тексте Мединский призвал Украину продолжить реализовывать достигнутые в Стамбуле соглашения и завершить обмен 1200 солдат и офицеров с каждой стороны, а также обменяться телами. Новая дата обмена, как утверждает чиновник, российской переговорной группе неизвестна.
О новом раунде обмена телами и военнопленными делегации двух стран договорились на переговорах, прошедших 2 июня. Также в ходе этой встречи Украина передала Москве список детей, которых Киев хочет вернуть и считает похищенными. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что обмен состоится 7-8 июня. Мединский отмечал, что обмен запланирован в промежуток с 7 по 9 июня, и называл его «самым большим обменом военнопленных».