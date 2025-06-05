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Криминал

В Британии рассказали о готовившемся похищении Чичваркина

2 минуты чтения 18:54 | Обновлено: 19:05

Агенты ЧВК «Вагнера» собирались сжечь ресторан и винный бутик Евгения Чичваркина в Лондоне и похитить бизнесмена. Эти факты вскрылись во время другого судебного разбирательства, пишет The Telegraph.

По данным издания, двое мужчин — 21-летний Дилан Эрл и 23-летний Джейк Ривз — проходили обвиняемыми по делу о поджоге склада в восточном Лондоне в марте прошлого года. С этого объекта, как поясняет издание, отгружалась гуманитарная помощь Украине, в том числе оборудование Starlink. Ущерб от пожара тогда составил миллион фунтов стерлингов. Эрл и Ривз во время судебного разбирательства признали себя виновными в организации поджога склада.

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Кроме этого, они рассказали о другом плане: за уже полученные наличные от представителей ЧВК «Вагнера», признанной террористической в Великобритании, они собирались поджечь ресторан Hide на Пикадилли и бутик Hedonism Wines на Дейвис-стрит (ими владеет Евгений Чичваркин). После этого они должны были, согласно плану, похитить владельца, которого описали как «известного российского оппозиционера» — конкретное имя они при этом не назвали.

По словам прокурора Дункана Пенни, бизнес Чичваркина в Лондоне «обеспечивает работой 200 человек и оцениваются более чем в 30 миллионов фунтов стерлингов». Он также отметил, что над обоими заведениями расположены жилые помещения.

«Эти предприятия принадлежат известному российскому диссиденту и беженцу, который открыто критикует президента Путина и войну в Украине. Например, он лично доставлял гуманитарную помощь из Великобритании в Украину», — пояснил прокурор для присяжных.

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Евгений Чичваркин живет в Лондоне с 2008 года и занимается там ресторанным и винным бизнесом. В конце прошлого года он публично объявил о выходе из «из контура российской оппозиции» и объяснил этого большим количеством внутренних конфликтов среди тех, кто относит себя к оппозиционерам.

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