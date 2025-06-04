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Общество

Россиян призвали отказаться от поездок в Турцию из-за вируса Коксаки

3 минуты чтения 13:45 | Обновлено: 14:15

Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян отказаться от поездок в Турцию из-за вспышки вируса Коксаки. Об этом пишет ТАСС.

По словам эпидемиолога, вирус Коксаки, которым преимущественно болеют дети, распространен на территории Турции в летний период.

«Я буду следовать своей традиции, отговаривая наших граждан от поездки в Турцию. Скажу, что несмотря на то, что только начинается период отдыха, в Турции наши отдыхающие уже столкнулись с болезнью Коксаки. Это вирусное заболевание, которое передается через воду, пищу, грязные руки. Кстати, заболевают этим вирусом чаще всего дети до десяти лет», — заявил Онищенко.

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Он также подчеркнул, что вирус может вызывать серьезные осложнения — от расстройств желудочно-кишечного тракта до поражений сердца, печени, поджелудочной железы, а в некоторых случаях — асептический менингит.

Тем временем туроператоры и страховые компании не фиксируют массовых обращений или увеличения числа страховых случаев, связанных с симптомами вируса Коксаки в Турции, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По информации страховой компании «Евроинс», сотрудничающей с крупнейшими туроператорами, случаи заболевания туристов вирусом Коксаки носят единичный характер. Их количество, как отмечается, не превышает показатели прошлых лет и укладывается в рамки сезонной нормы.

В АТОР напомнили, что, согласно оценкам эпидемиологов, вирус Коксаки не представляет угрозы для жизни, а тяжелые случаи заболевания наблюдаются крайне редко.

«Более того, вирус Коксаки — это не какая то экзотическая инфекция, а распространенная и в Европе, и в России, особенно в детских коллективах — школы, детские сады (откуда, она, по ряду предположений, в том числе, и попадает на курорты)», — заявили в АТОР. 

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Ранее телеграм-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что туристы из Москвы, отдыхающие в отеле Sunlight Resort в турецкой Анталье заразились вирусом Коксаки. По словам отдыхающих, заболевание подтвердилось у порядка 15 россиян, включая детей. Отмечалось, что у всех наблюдаются схожие симптомы — сыпь, рвота и диарея.

В свою очередь, власти Антальи сообщили РИА Новости, что не располагают информацией о вспышке вируса Коксаки среди российских туристов, однако продолжают взаимодействовать с отелями региона.

«Мы обратились в соответствующие департаменты. Такой ситуации нет, такие сообщения не соответствуют действительности. В регионе ведется регулярный мониторинг заболеваемости ящуром, вызванным вирусом Коксаки, и нет ситуации, позволяющей предположить вспышку заболевания в школах и гостиницах», — заявили агентству в Минздраве.

Позже в пресс-службе Роспотребнадзора отчитались о ситуации с вирусом Коксаки на территории России. По данным ведомства, случаев завоза вируса в страну не зарегистрировано, эпидемиологическая ситуация стабильная и контролируемая.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуацию с массовыми жалобами российских туристов в Турции на вспышку вируса уже взяли на контроль.

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«Ведомство запросило информацию о текущей эпидемиологической ситуации в соответствии с действующим между Роспотребнадзором и минздравом Турецкой Республики Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны здоровья туристов и борьбе с инфекционными болезнями», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе.

Отмечается, что документ предусматривает оперативный обмен информацией и сотрудничество при проведении эпидемиологических расследований в случае возникновения инфекционных заболеваний у граждан одной из сторон, находящихся на территории другой.

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