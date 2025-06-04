Социологи связали страх одиночества с уровнем дохода россиян

Россияне с более высоким уровнем дохода меньше боятся одиночества, выяснили аналитики Superjob. Среди респондентов с доходом от 100 тысяч рублей тревогу от мысли об одинокой жизни испытывают только 25%, а среди россиян с доходом до 50 тысяч рублей таких уже 35%.

Согласно данным исследования, отношение к жизни без семьи и партнера зависит также от возраста. Так, россияне старше 35 лет легче относятся к такой перспективе — беспокойство выразили только 28% опрошенных. Среди респондентов до 35 лет тех, кто не готов жить один, больше — 35%.

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Незначительные расхождения в восприятии одиночества есть у мужчин и женщин: жить в соло-формате не хотят 28% мужчин и 33% женщин.

Аналитики Superjob отмечают, что в целом экономически активные россияне становятся менее зависимыми от отношений. Так, за последние 16 лет доля тех, кто не желает оставаться один, снизилась в 1,7 раза — с 51% в 2009 году до 31% в 2025-м.

Страх одиночества участники исследования Superjob чаще всего объясняли фразами «Ощущение пустоты без близких» и «Страшно быть одному, если заболел», а преимущества этого состояния — чувством полной свободы и тем, что «самодостаточный человек не бывает одиноким».

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Ранее СМИ писали о том, что зумеры чаще чувствуют себя одинокими, чем представители других поколений. Тогда 43% опрошенных представителей поколения Z признались, что чувствуют одиночество каждый день, 18% — несколько раз в неделю и по 15% — несколько раз в месяц или реже. Никогда не испытывают чувства одиночества только 8%. А реже всего одинокими себя ощущают бумеры.