EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Зумеры чаще остальных чувствуют себя одинокими

2 минуты чтения 14:49

В России 43% представителей поколения Z чувствуют себя одинокими. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты опроса литературной платформы «Литнет» и приложения для знакомств Mamba. 

Эксперты провели опрос среди бумеров (рожденных с 1946 по 1964 годы), представителей поколения Х (с 1964 по 1980 годы), миллениалов (с 1981 по 1996 годы) и зумеров (с 1996 по 2012 годы). 

Согласно опросу, самыми одинокими оказались зумеры. Так, 43% опрошенных представителей поколения Z заявили, что чувствуют одиночество каждый день, 18% — несколько раз в неделю и по 15% — несколько раз в месяц или редко. Никогда не испытывают чувства одиночества только 8%.

Я уехала из России в Сербию
Я уехала из России в Сербию
Моя карьера врача разрушена, но я довольна, потому что чувствую себя в безопасности
Общество7 минут чтения

На втором месте — миллениалы. Опрос показал, что каждый день одинокими чувствуют себя 40% представителей этого поколения. 15% ответили, что испытывают чувство одиночества несколько раз в неделю, 11%  — несколько раз в месяц, редко — 24%, никогда — 10%.

Еще реже одинокими себя ощущают бумеры — каждый день это чувство испытывают 29% опрошенных. Несколько раз в неделю — 13%, несколько раз в месяц — 8%, редко — 32%, никогда —18%.

Опрос показал, что чем старше поколение, тем менее свойственно ему одиночество. По словам экспертов, не испытывать подобное чувство старшему поколению помогает прожитый опыт и умение оставаться наедине с собой. Тем не менее, более молодое поколение чаще находит пользу в одиночестве, говорится в исследовании. 

По словам экспертов, от одиночества все поколения спасаются одинаково. Самым популярным способом борьбы с этим чувством респонденты назвали фильмы и сериалы. Им также помогают хобби и общение с друзьями и близкими.

Новый сериал Netflix бьет все рекорды
Новый сериал Netflix бьет все рекорды
«Переходный возраст» снят одним кадром и воплотил главные страхи родителей. Критики в восторге
Мир12 минут чтения

Некоторые респонденты также выбирают онлайн-знакомства с новыми людьми, говорится в результатах опроса. Среди бумеров доля таких людей составила 24% , среди иксов — 21%, среди миллениалов 20%, а среди зумеров — 14%. 

Самыми физически активными также стали представители старшего поколения. Сообщается, что в моменты одиночества на прогулку выходят 24% бумеров, 21% миллениалов, 19% иксов и только 13% зумеров.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»
Мир
Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»
Женщины бегут отсюда из-за традиционных ценностей, которые грозят стране демографическим кризисом
17:00
Я уехала из России в Сербию
Общество
Я уехала из России в Сербию
Моя карьера врача разрушена, но я довольна, потому что чувствую себя в безопасности
00:01
Новый сериал Netflix бьет все рекорды
Мир
Новый сериал Netflix бьет все рекорды
«Переходный возраст» снят одним кадром и воплотил главные страхи родителей. Критики в восторге
17:00 25 марта
Я купила избу в глубинке, и это изменило мою жизнь
Общество
Я купила избу в глубинке, и это изменило мою жизнь
Я оставила свой бизнес в Тбилиси и уехала в российскую деревню. Теперь у меня нет работы, но есть огород, и я счастлива
00:01 25 марта
Библейская труба
Политика
Библейская труба
Как отравленная пустота стала новой скрепой
18:47 24 марта
Я русский и служу на авианосце США
Общество
Я русский и служу на авианосце США
Тут всем плевать, откуда я родом. Зато достойно платят, кормят креветками и дают играть в приставку
00:01 24 марта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования