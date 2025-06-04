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Общество

Пытавшаяся спасти тонущего сына россиянка едва не погибла в Таиланде

2 минуты чтения 14:26

Туристка из России чуть не погибла, спасая сына из воды в Таиланде. 10–летнего мальчика унесло сильными волнами в море, но он выжил. Об инциденте сообщает Baza.

По данным близкого к силовикам телеграм-канала, все случилось на острове Ко Лан у берегов Паттайи, где отдыхали две семьи из России с детьми. Дети подружились и пошли купаться, несмотря на сильные волны. Вскоре родители потеряли их из виду. 

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Одного из мальчиков, как пишет Baza, вытащил на берег собственный отец, а второго попыталась спасти мать, не умевшая плавать. В итоге ребенка удалось вытащить из воды китайским туристам, которые оказались поблизости, а про женщину вспомнили позже, когда она уже ушла под воду.

На видео, опубликованном в телеграм-канале, видно, как ее выносят из воды, судя по всему, без сознания, кладут на песок и начинают делать непрямой массаж сердца. 

По данным Baza, сейчас россиянка вместе с ребенком находятся в одной из больниц Паттайи.

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В середине мая в египетском отеле погиб четырехлетний мальчик из России — он забрался на фонтан у входа и упал на асфальт с высоты шести метров.

По данным страховых компаний, рейтинг самых опасных для российских туристов стран возглавляют Египет, Турция и Таиланд. Именно из этих стран страховщики получают наибольшее количество обращений. Чаще всего это связано с неожиданными болезнями, возникающими в отпуске, и с травмами, полученными во время активного отдыха — дайвинга, плавания с акулами, рафтинга и т.д.

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