В египетском отеле погиб четырехлетний ребенок из России

В отеле на юге египетского города Хургада погиб четырехлетний ребенок, приехавший с семьей из России. Мальчик залез на фонтан у входа и упал на асфальт с высоты шести метров, сообщило издание «Турдом» со ссылкой на главу юридической компании «Косицын, Полянина и партнеры» Игоря Косицына.

Трагедия произошла 6 мая, когда семья из Ярославля с опозданием приехала заселяться в отель Xanadu Makadi Bay — муж с женой и двое сыновей. Их рейс из Москвы задержался по причине закрытой воздушной зоны во Внуково, сообщило издание.

Женщину зовут Елена, она руководительница турагентства. Пока женщина оформляла на ресепшне документы для заселения, ее муж с детьми вышли на улицу, так как «в помещении было холодно из-за кондиционеров». Ресепшн находится на втором этаже, к входу прилегает конструкция в виде фонтана с эффектом «Инфинити», за фонтаном — обрыв с техническим пространством глубиной около шести метров, пишет «Турдом».

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Дети, мальчики четырех и пяти лет, подошли к фонтану, младший забрался на неогороженный край конструкции. Отец позвал сыновей, старший побежал к нему, а младший стал спускаться с фонтана — но не с той стороны, где залезал, а с противоположной.

«Видимо, он визуально не понимал и не подозревал, что под ногами нет тротуара. Сначала он опустился по пояс, нащупывая ногами опору, далее не удержавшись, упал вниз», — рассказал юрист.

В результате падения с высоты ребенок получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Египетская полиция проводит проверку, а родители обратились в российский Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело по статье о «выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (статья 238 УК), пишет «Турдом».

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Юрист Косицын написал у себя в телеграм-канале, что фонтан, «в том виде, в котором сконструирован» и окружающее его пространство «представляют опасность не только для детей, но и для взрослых».

«Изучив фотографии с места происшествия, становится очевидным, что пространство за фонтаном ничем не огорожено <…> Никаких предупреждающих табличек на месте не установлено. Более того, даже с расстояния нескольких метров не видно, что за фонтаном ничего нет, зеленые насаждения создают оптический обман», — сообщил юрист.

После гибели ребенка персонал отеля «молниеносно установил необходимые ограждения», написал Косицын.

В марте в Египте на расстоянии около километра от берега в Хургаде потерпел аварию прогулочный батискаф с туристами, отправившимися на подводную экскурсию. На борту находилось 45 пассажиров, в том числе из России. Батискаф стал тонуть, в итоге погибли семеро человек, в том числе трое детей.