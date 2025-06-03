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Криминал

Зарезавшему таксистку подростку вынесли приговор

2 минуты чтения 12:14 | Обновлено: 12:46

Суд вынес приговор 17-летнему Егору Юрченко, который убил водительницу такси Елену Сарафанову в городе Коркино, который расположен недалеко от Челябинска. Заседание прошло в Областном суде 3 июня, пишет «Челябинск онлайн». 

По данным издания, подростку назначили девять лет и 10 месяцев лишения свободы. Как отмечается, приговор вынес судья из Коркино, но дело рассматривали в Челябинске и поэтому в местном суде официальных комментариев пока не дают, обещая предоставить информацию позже.

Отец Юрченко заявил, что не согласен с решением суда, отметив, что судья не учел заключение судебно-психиатрической экспертизы. «Конечно, мы не согласны с решением. Фактически, его интеллект не достигает 14-летнего возраста. Он на уровне максимум 11-13-летнего ребенка. Психиатр четко указала, что у нее не было методов установить его интеллектуальные способности. А судья, прокуроры, следователи не обратили на это внимания», — сказал он, добавив, что будет обжаловать приговор. 

В апреле родители Юрченко рассказали, что их избивают в СИЗО. «Наточили ложку — там, где сидят. И у ребенка прям по почке — справа или слева — царапина», — утверждала мать осужденного Светлана.

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Тело 40-летней таксистки Елены Сарафановой нашли вечером 23 октября 2024 года на улице Ватутина в Коркино. Ее последним пассажиром был представитель цыганской диаспоры несовершеннолетний Юрченко. Как сообщалось, между ними произошел конфликт во время поездки и подросток ударил женщину ножом в грудь.

На следующий день после убийства в так называемом «цыганском квартале» города начались погромы. Разъяренная толпа из 150 человек начала закидывать камнями один из коттеджей. Они также перевернули стоящую там машину и подожгли еще несколько. В ответ на это глава диаспоры Николай Казаченко начал стрелять. 

Позже глава Коркинского района Наталья Лощинина ушла в отставку. От работы, как сообщалось, также отстранили главу отдела полиции Коркино Владимира Дякина.

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