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Криминал

Родители обвиненного в убийстве таксистки в Коркино подростка заявили о его избиении в СИЗО

2 минуты чтения 14:09

Родители 17-летнего подростка из города Коркино, расположенного недалеко от Челябинска, которого обвиняют в убийстве таксистки Елены Сарафановой, рассказали, что его избивают в СИЗО, пишет портал 74.ru. 

«Ребенок — инвалид, глухой, немой. С ним обращаются неправильно. Издеваются, бьют его. Психика нарушена у него. Когда мы видимся, он постоянно жалуется. Внимание никакого не обращают на него», — рассказала мать обвиняемого в убийстве Светлана. Она подчеркнула, что ее сына избивают не в первый раз и добавила, что он «даже не понимает за что сидит». 

«Там наточили ложку — там, где сидят. И у ребенка прям по почке — справа или слева — царапина. Это что такое?», — возмутилась женщина. 

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Адвокат рассказал, что семья подростка уже обращались по этому поводу к руководству изолятора, в полицию и Следственный комитет, но там на их жалобы не отреагировали. 

В свою очередь, в  в ГУФСИН Челябинской области, как пишет издание, информацию об избиении подростка в СИЗО назвали не соответствующей действительности. «Подследственный находится под круглосуточным видеонаблюдением. Физическая сила и специальные средства сотрудниками следственного изолятора к нему не применялись. За медицинской помощью он не обращался», — говорится в сообщении. 

7 апреля должно было пройти заседание по делу об убийстве Сарафановой, но его отложили, так как обвиняемый «не понимает, какое обвинение ему предъявлено», пояснила мать убитой Лилия Сарафанова. Заседание в итоге перенесли на следующую неделю.

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40-летнюю таксистку Елену Сарафанову убили 23 октября. Последним ее пассажиром был 17-летний представитель цыганской диаспоры. По версии следствия, у Сарафановой возник с ним конфликт, в ходе которого он не менее четырех раз ударил ее ножом в грудь. 

После того как об убийстве узнали местные жители в так называемом «цыганском квартале» начались погромы — люди поджигали цыганские машины и дома, а также били окна. В результате силовики задержали более 40 человек, всех их позже отпустили, составив протоколы за мелкое хулиганство. После беспорядков глава Коркинского района ушла в отставку. 

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