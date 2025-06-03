В города Боровичи Новгородской области в детском саду во время тихого часа умер ребенок. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале региональной прокуратуры.

В нем уточняется, что инцидент произошел в дошкольном отделении № 2 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением математики и английского языка».

«По предварительным данным, во время дневного сна мальчик, 2018 года рождения, почувствовал себя плохо. Сотрудники детского сада сразу же вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка», — сообщили по этому поводу в региональном управлении Следственного комитета.

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О причинах смерти ребенка на момент публикации заметки ничего не сообщается. Организована доследственная проверка.

В свою очередь, уполномоченная по правам ребенка в Новгородской области Татьяна Ефимова заверила, что семье умершего ребенка будет оказана вся необходимая помощь.

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В марте Следственный комитет возбудил уголовное дело о «неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» (статья 156 УК) против воспитательницы детского сада в Краснодаре, которая применяла к детям физическую силу. Как показали записи камер видеонаблюдения, женщина хватала и таскала детей за волосы, грубо толкала и швыряла об пол.

Как сообщили в местной полиции, на 45-летнюю воспитательницу, чье имя не называлось, пожаловалось родители троих детей, «в отношении которых в марте совершались различные действия физического характера».