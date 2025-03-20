Воспитательница детсада таскала детей за волосы и швыряла об пол

В Краснодаре воспитательница детсада хватала и таскала детей за волосы, грубо толкала и швыряла об пол. Следственный комитет возбудил против женщины уголовное дело, сообщил ТАСС. Записи камер наблюдения детсада опубликовали несколько краснодарских телеграм-каналов. На записях слышно, как некоторые дети кричат и плачут.

Инцидент произошел в 11-ой группе детского сада №167 Карасунского округа Краснодара. Следователи изъяли записи камер наблюдения и сообщили, что воспитательница «применила физическую силу».

Окружной отдел СК возбудил дело о «неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» (статья 156 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — три года колонии и пятилетний запрет работать в детских учреждениях.

Я не умею выражать эмоции, и этому нашлось объяснение Всю жизнь мне казалось, что со мной что-то не так, но в 29 лет мне диагностировали аутизм, и все стало понятно Общество 15 минут чтения

В полиции ТАСС рассказали, что воспитателем, которая фигурирует на видеозаписях, является 45-летняя жительница Выселковского района края. О претензиях к женщине заявили родители трех детей, «в отношении которых в марте совершались различные действия физического характера», сообщили в городском УМВД.

В полицию подали заявление не только родители, но и заведующая детским садом, сообщил телеграм-канал «ЧП Краснодара и края». По словам авторов публикации, воспитательница ушла на больничный.

Что-то пошло не так в наших семьях В поселке Октябрьский жестоко избили и подожгли школьницу. Тысячи людей требуют наказать виновных Криминал 8 минут чтения

В родительских чатах назвали имя работницы детсада, пишет «Комсомольская правда на Кубани». «Это наша воспитательница Андриянова Анжела Александровна», — написали родители. Руководство учреждения объявило родителям, что инцидент произошел 12 марта и «в детском саду провели внутреннее служебное расследование».

В полиции «КП» сказали, что поговорили с воспитательницей, и та не смогла объяснить мотивов своего поведения, «оправдав их сложностью и специфичностью работы с детьми». Руководство детсада заявило газете, что отправленную на больничный сотрудницу «уволить не имеет права».