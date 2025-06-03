СМИ сообщили о разочаровании Трампа в переговорах России и Украины

На фоне второго раунда переговоров в Стамбуле и беспрецедентной операции украинских спецслужб «Паутина» администрация Трампа хранит молчание, сообщает ABC. По мнению источников телеканала, это говорит о разочаровании американского президента в попытках мирного урегулирования и готовности сделать шаг назад.

Телеканал обращает внимание, что, если на первой переговорной сессии присутствовала американская делегация во главе с госсекретарем Марко Рубио, то второго июня Рубио и другие высокопоставленные представители администрации Трампа сыграли меньшую роль в переговорах. Госсекретарь США провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и «повторил призыв к продолжению прямых переговоров между Россией и Украиной для достижения прочного мира». В опубликованной записи беседы, однако, отмечается, что звонок состоялся по инициативе Лаврова, — пишет ABC News.

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Неназванные американские чиновники заявили телеканалу, что разочарованы, но не удивлены списком требований, выдвинутых Россией второго июня в Стамбуле. В этом списке, по их словам, есть пункты, которые и Киев, и американская сторона считают неприемлемыми и расценивают как очередную попытку затянуть начало реальных переговоров.

По мнению собеседников ABC News, Трамп раздражен и разочарован отсутствием прогресса в урегулировании конфликта, поэтому он все больше отстраняется от происходящего. Похоже, что американский президент делает ставку на самоопределение сторон, предпочитая не вмешиваться в процесс, резюмируют журналисты.

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Российская сторона, в свою очередь, итогами второго раунда переговоров осталась довольна. Как заявил глава делегации Владимир Мединский, стороны обменялись меморандумами, договорились об обмене пленными и погибшими. Москва также предложила Украине прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронтах.