Поздний отход ко сну может быть связан с увеличением риска ухудшения когнитивных способностей

Предпочитающие поздний отход ко сну люди могут быть подвержены более высоким темпам ухудшения когнитивных способностей чем те, кто ложится спать раньше. К такому выводу пришли ученые из Нидерландов.

Авторы исследовательской работы отметили, что многие из моделей нездорового поведения встречаются именно вечером, к ним они отнесли курение, употребление алкоголя и нездоровое питание. «В нашем исследовании мы также увидели это: люди, которые ложатся спать вечером, курят и пьют чаще и меньше занимаются спортом. <…> 25% риска когнитивных способностей можно объяснить курением и плохим сном», — отметила Ана Венцлер из Гронингенского университета.

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Эта разница, как сообщают авторы исследования, была особенно заметна у людей с высшем образованием. По их мнению, это может быть связано с тем, что люди со средним образованием или без образования с более высокой долей вероятности будут иметь работу, расписание которой можно подстроить под биологические ритмы. Более образованным людям приходится больше работать и приходить на работу в одно и тоже время рано утром.

Венцлер отметила, что вместе со своими коллегами продолжит изучать влияние позднего отхода ко сну на изменение вероятности развития деменции. Ученый подчеркнула, что ухудшение когнитивных способностей в среднем возрасте еще не означает повышение риска развития деменции — она надеется разработать рекомендации по профилактике этого заболевания.

Женщина также рассказала, что биологические ритмы человека меняются в течение жизни. Она отметила, что дети являются «жаворонками», в ходе полового созревания становятся «совами», но затем постепенно снова становятся «жаворонками». Поэтому взрослый человек, являющийся «совой», по мнению Венцлер, скорее отклоняется от нормы.

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Ранее ученые рассказали о связи недосыпа у подростков с перееданием. Исследователи из Уральского федерального университета выяснили, что более поздний отход ко сну в подростковом возрасте часто приводит к отказу от завтраков и смещению основного приема пищи на вечер. В сочетании со стрессом и высокой учебной нагрузкой это создает предпосылки для формирования нездоровых пищевых привычек.