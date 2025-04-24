Ученые связали недосып подростков с перееданием

Подростки, которые в будни спят меньше чем в выходные, подвержены более высокому риску возникновения расстройств пищевого поведения. К такому выводу пришли ученые из Уральского федерального университета. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Chronobiology International.

Авторы работы обнаружили, что физиологические и эмоциональные изменения, происходящие в подростковом возрасте, могут стать причиной серьезных нарушений режима сна и бодрствования. Так, по их словам, более поздний отход ко сну часто приводит к отказу от завтраков и смещению основного приема пищи на вечер. Вкупе со стрессом и высокой учебной нагрузкой, связанными с подготовкой к экзаменам, это создает предпосылки для формирования нездоровых пищевых привычек.

Инстаграм и тикток заполнили опасные медицинские советы Блогеры штампуют видео с помощью ИИ и не проверяют факты. Чем опасен этот контент и как защитить себя? Интернет и мемы 15 минут чтения

Изменение режима сна и бодрствования у обучающихся подростков ученые назвали «социальным джетлагом» и связали его с повышенной частотой расстройств пищевого поведения, которые, в свою очередь, увеличивает риск нарушений метаболизма.

Данные, полученные в ходе свежего исследования, подтвердили, что хроническое недосыпание и разница в режиме сна в будни и выходные увеличивают частоту пищевых расстройств среди подростков.

Я заморозила яйцеклетки Для меня «часики не тикают», хотя мне пришлось это сделать из-за болезни. Вот как это было Общество 7 минут чтения

«Анализ показал, что ученики, которые начинают занятия в 9 часов, в целом имеют более благоприятные показатели, характеризующие успеваемость, функцию сна, психоэмоциональное состояние и пищевое поведение. Наибольшее количество негативных показателей отмечено у подростков, начинающих занятия в 8 часов. У школьников, обучающихся во вторую смену, отмечено равное количество положительных и отрицательных показателей», — рассказала доцент кафедры клинической психологии и психофизиологии УрФУ Ольга Дорогина.

Кроме того, авторы исследования утверждают, что у девушек чаще наблюдаются нарушения функции сна, рассогласование функции циркадианной системы, а также чаще выявляется депрессия, пищевая зависимость и пропуски завтраков. При этом у юношей были отмечены более низкие показатели успеваемости, а также предрасположенность к потреблению пищи в ночное время.