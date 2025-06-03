Психолога женской консультации обвинили в «неубедительности» при предложении сохранить беременность

Член Общественной палаты и соучредитель пролайф-фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина под видом беременной женщины проверила врачей и психологов в женских консультациях Екатеринбурга на антиабортную работу. Об этом рассказала сама Москвитина.

По ее словам, в Екатеринбурге она проверила два медучреждения. Так, в Женской консультации №1, Москвитина обнаружила «антидемографические информационные плакаты», которые она поручила снять и заменить на обновленные материалы, «стимулирующие рождаемость». Кроме того, чтобы проверить антиабортную работу специалистов медучреждения, член Общественной палаты записалась на прием к психологу под видом беременной женщины.

«Психолог была неубедительна в предложении беременность сохранить. Должна сказать, что вообще не уделила должного внимания тому факту, что я переживаю о том, что переболела ветрянкой», — заявила она. По итогу медучреждению была выдана розовая наклейка «из-за слабого доабортного консультирования».

Вторая клиника, Женская консультация при поликлиническом отделении №3 в Екатеринбурге, по ее словам, «успешно прошла проверку». Там, как отмечается, Москвитина также, под видом беременной женщины, посетила акушера-гинеколога и психолога.

«Врачи и медицинский персонал активно поддерживают беременных женщин, оказывая всестороннюю помощь и демонстрируя позицию сохранения беременности. За это консультация получила высокую оценку и была отмечена синей наклейкой», — рассказали в Общественной палате.

Москвитина проводит антиабортные рейды в Женских консультациях с начала 2025 года. В январе стало известно, что Москвитина, которая также является ведущей православного телеканала «Спас», отправилась в Хакасию, где проверила местные клиники и обсудила с руководством республики «программу поддержки беременных и запрет склонения к абортам».

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В феврале она объявила, что Фонд «Женщины за жизнь», совместно с Общественной Палатой, запускает выездную общественную проверку по Женским консультациям в России. Так, в Тюмени сотрудницы фонда записывались на консультации в местные клиники под видом беременных женщин, беседовали с врачами и проводили «контрольные закупки абортов».



