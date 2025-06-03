СМИ: мост в Брянской области могли подорвать американской взрывчаткой

При подрыве моста в Брянской области украинские диверсанты могли использовать американскую взрывчатку. К такому выводу следователи пришли, изучив взрывное устройство, которое было заложено на перегоне между станциями Унеча и Жеча, но не сработало. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» без указания источников.

По данным издания, следствие полагает, что остальные взрывные устройства были собраны на той же основе. Силовики допускают, что на российской территории действовали сразу несколько групп диверсантов.

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Всего в прошедшие выходные на объектах Московской железной дороги было совершено три подрыва. В частности, 31 мая на перегоне между станциями Выгоничи—Пильшино в Брянской области был подорван автомобильный мост, плиты которого обрушились на проходивший под ним в тот момент пассажирский поезд. В результате, по последним данным, погибли семь человек и еще более сотни получили ранения.

Среди погибших оказалась врач-педиатр детского хосписа «Дом с маяком» Виолетта Горыня. Она ехала в поезде вместе с мужем и двумя детьми — семилетним старшим и пятимесячным младшим. Мужчина не пострадал, а младший ребенок был госпитализирован с многочисленными переломами.

Около трех часов ночи 1 июня был взорван железнодорожный мост на перегоне между станциями Остапово—Михайловский Рудник в Курской области. В результате сошли с рельсов тепловоз и три пустых вагона грузового состава, проезжавшего там в тот момент. Машинист поезда и его помощник получили травмы.

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Третий подрыв произошел в 10:50 1 июня на перегоне между станциями Унеча и Жеча Брянской области. В результате никто не пострадал, повреждения получили несколько метров железнодорожных путей.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям и теракте и незаконном обороте взрывчатки, совершенных группой лиц (ст. 205 и 222.1 УК).