Врач детского хосписа «Дом с маяком» погибла в результате обрушения моста в Брянской области

В результате обрушения моста на поезд в Брянской области погибла врач детского хосписа «Дом с маяком» Виолетта Горыня. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила учредитель благотворительного фонда Лидия Мониава.

«Они ехали в поезде всей семьей — с мужем и 2 детьми. Старшему 7 лет, младшему 5 месяцев. Дети сейчас в больнице в Москве с многочисленными переломами, младенца привезли вертолетом. Муж ехал на верхней полке и практически не пострадал. А Виолетта погибла. Ей было всего 32 года», — написала Мониава.

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По ее словам, Горыня которая была педиатром и врачом паллиативной помощи, она работала в детском хосписе с 2020 года. В последнее время женщина находилась в декрете.

«Для нашей семьи гибель Виолетты — это шок и трагедия. Виолетта была нашим врачом — она наблюдала Веру, нашего ребенка, подопечного хосписа. Всегда веселая и энергичная, умная и тактичная. Не хочется много говорить, комок стоит в горле. Очень переживаем за ее семью. Вспоминаем ее с благодарностью. Это большая боль», — процитировала Мониава слова мамы подопечной хосписа Веры Мазеповой.

Обрушение автомобильного моста на пассажирский поезд произошло в ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области. В результате вагоны сошли с рельсов. По последним данным, семь человек погибли, более 70 получили различные ранения.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сначала заявил о подрыве моста во время движения поезда, пишет РИА «Новости». Об этом же в первые часы после трагедии заявили и в Следственном комитете, но затем оба сообщения и главы региона, и силовиков были отредактированы. Теперь там не говорится о подрыве, а лишь сообщается об обрушении моста.