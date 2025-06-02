EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Психолог рассказал о влияющем на успех ребенка во взрослой жизни навыке

2 минуты чтения 18:18

Занятия творчеством, в частности, музыкой могут радикально изменить мышление и поведение человека. К такому выводу пришел психолог и международный коуч по лидерству Стефан Фальк.

В течение трех десятилетий он работал с руководителями и специалистами из разных отраслей, наблюдая, как творчество в детстве влияет на способность достигать выдающихся результатов во взрослом возрасте. В своей недавней статье для CNBC Фальк утверждает, что обучение игре на музыкальном инструменте — это один из самых мощных способов развить ключевые навыки для успеха, лидерства и психологической устойчивости.

По его словам, музыка воздействует на мозг комплексно. Во время занятий на музыкальных инструментах, по его словам, развиваются моторные навыки, внимание, эмоциональная регуляция, креативность и когнитивная выносливость. Причем этот эффект заметен как у детей, так и у взрослых.

«Вот почему я считаю, что родители должны поощрять своих детей в обучении игре на музыкальном инструменте как можно раньше», — пишет Фальк.

Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Я прожил два года в Барселоне и переехал в Токио. Здесь дешевле и безопаснее, а люди спокойнее, чем в Испании
Общество8 минут чтения

Он также сослался на высказывание Стива Джобса из документального фильма PBS Triumph of the Nerds («Триумф ботаников»). Тогда сооснователь Apple сказал, что Macintosh стал по-настоящему выдающимся, потому что над ним работали художники, поэты, зоологи и историки, которые также оказались лучшими компьютерщиками в мире. 

Согласно наблюдениям Фалька, регулярные занятия музыкой способствуют выработке привычек, которые в будущем помогают достигать мастерства в любой сфере. Всего он выделяет восемь ключевых навыков. 

Первым, как пишет Фальк, является навык визуализации. Музыканты, по его словам, учатся представлять результат до того, как он произойдет. Это развивает способность к стратегическому мышлению и моделированию будущего.

Самая вымирающая страна в мире
Самая вымирающая страна в мире
Она платит деньги за рождение детей и страдает от традиционных ценностей. Россия может повторить этот опыт
Мир13 минут чтения

Следующим навыком он считает осознание времени. Занятия музыкой требует полной концентрации, и со временем у детей формируется особое, почти сакральное отношение ко времени — умение ценить каждую секунду без суеты, что, по его мнению, поможет проводить деловые встречи и строить личные отношения.

Кроме того, игра на музыкальных инструментах вырабатывает у детей толерантность к дискомфорту. «Вы больше не паникуете из-за боли; вы видите в ней признак роста», — пишет психолог. 

Также, по его словам, музыканты учатся не только чувствовать, но и управлять своими эмоциями и понимать истинные цели через скуку. В качестве последних трех навыков, которые воспитывает игра на музыкальных инструментах, Фальк назвал гибкость и изобретательность, высокие стандарты, а также ориентацию на других людей. 

При этом психолог подчеркивает, что начать играть на музыкальном инструменте никогда не поздно, отмечая, что нейропластичность мозга сохраняется и во взрослом возрасте.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Общество
Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Я прожил два года в Барселоне и переехал в Токио. Здесь дешевле и безопаснее, а люди спокойнее, чем в Испании
00:01
Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Криминал
Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Оказалось, убийца был ближе, чем она думала
17:00 1 июня
Самая вымирающая страна в мире
Мир
Самая вымирающая страна в мире
Она платит деньги за рождение детей и страдает от традиционных ценностей. Россия может повторить этот опыт
00:01 1 июня
Древнерусский осколок на севере США
Мир
Древнерусский осколок на севере США
Им пришлось бежать из России ради сохранения своей культуры и традиций. Теперь они теряют их на Аляске
17:00 31 мая
Как Российская империя легализовала проституцию
Общество
Как Российская империя легализовала проституцию
Бордели платили налоги, а десятки тысяч женщин оставили без паспорта и поставили на учет. Вот как это было
00:01 31 мая
Журналистка легла в психиатрическую клинику ради репортажа
Мир
Журналистка легла в психиатрическую клинику ради репортажа
Это сделало ее настоящей звездой. Вот что она там увидела
16:00 30 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования