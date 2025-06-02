Психолог рассказал о влияющем на успех ребенка во взрослой жизни навыке

Занятия творчеством, в частности, музыкой могут радикально изменить мышление и поведение человека. К такому выводу пришел психолог и международный коуч по лидерству Стефан Фальк.

В течение трех десятилетий он работал с руководителями и специалистами из разных отраслей, наблюдая, как творчество в детстве влияет на способность достигать выдающихся результатов во взрослом возрасте. В своей недавней статье для CNBC Фальк утверждает, что обучение игре на музыкальном инструменте — это один из самых мощных способов развить ключевые навыки для успеха, лидерства и психологической устойчивости.

По его словам, музыка воздействует на мозг комплексно. Во время занятий на музыкальных инструментах, по его словам, развиваются моторные навыки, внимание, эмоциональная регуляция, креативность и когнитивная выносливость. Причем этот эффект заметен как у детей, так и у взрослых.

«Вот почему я считаю, что родители должны поощрять своих детей в обучении игре на музыкальном инструменте как можно раньше», — пишет Фальк.

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Он также сослался на высказывание Стива Джобса из документального фильма PBS Triumph of the Nerds («Триумф ботаников»). Тогда сооснователь Apple сказал, что Macintosh стал по-настоящему выдающимся, потому что над ним работали художники, поэты, зоологи и историки, которые также оказались лучшими компьютерщиками в мире.

Согласно наблюдениям Фалька, регулярные занятия музыкой способствуют выработке привычек, которые в будущем помогают достигать мастерства в любой сфере. Всего он выделяет восемь ключевых навыков.

Первым, как пишет Фальк, является навык визуализации. Музыканты, по его словам, учатся представлять результат до того, как он произойдет. Это развивает способность к стратегическому мышлению и моделированию будущего.

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Следующим навыком он считает осознание времени. Занятия музыкой требует полной концентрации, и со временем у детей формируется особое, почти сакральное отношение ко времени — умение ценить каждую секунду без суеты, что, по его мнению, поможет проводить деловые встречи и строить личные отношения.

Кроме того, игра на музыкальных инструментах вырабатывает у детей толерантность к дискомфорту. «Вы больше не паникуете из-за боли; вы видите в ней признак роста», — пишет психолог.

Также, по его словам, музыканты учатся не только чувствовать, но и управлять своими эмоциями и понимать истинные цели через скуку. В качестве последних трех навыков, которые воспитывает игра на музыкальных инструментах, Фальк назвал гибкость и изобретательность, высокие стандарты, а также ориентацию на других людей.

При этом психолог подчеркивает, что начать играть на музыкальном инструменте никогда не поздно, отмечая, что нейропластичность мозга сохраняется и во взрослом возрасте.