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Общество

Мост рухнул на пассажирский поезд в Брянской области

3 минуты чтения 11:14 1 июня | Обновлено: 11:15 1 июня

Вечером 31 мая в Брянской области на перегоне Пильшино — Выгоничи мост обрушился на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги.

В филиале РЖД РИА «Новости» заявили, что сход локомотива и вагонов поезда с рельсов произошел из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта». Позже губернатор Белгородской области Александр Богомаз заявил в эфире телеканала «Россия 24», что причиной обрушения моста стал подрыв. Об этом же почти сразу после крушения написали связанные с силовиками телеграм-каналы Mash и «112».

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В поезде находилось 388 человек. По данным Богомаза, в результате обрушения погибли семь человек, в том числе машинист поезда. РЖД пообещали выплатить родственникам погибших по 2,2 миллиона рублей. В своем телеграм-канале Богомаз добавил, что к утру 1 июня число пострадавших выросло до 66 человек, из них госпитализировали 47 человек. Трое, в том числе один ребенок, находятся в больнице в тяжелом состоянии. 

В момент обрушения по мосту проезжал грузовик «Мираторга», его водитель также оказался в числе пострадавших. В РЖД сообщили об изменении маршрутов нескольких поездов. Богомаз добавил, что пассажиров из поезда, на который обрушился мост, отправят в Москву резервным составом. Там их встретят медики и психологи.

Украинский телеграм-канал «Инсайдер UA» отметил, что подрыв моста может повлиять на переговоры России и Украины в Стамбуле, которые запланированы на 2 июня. «Если информация о подрыве подтвердится, это может быть поводом для Кремля сорвать переговоры. И, как вы понимаете, провокацией Кремля», — написал телеграм-канал.

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Российские провоенные телеграм-каналы также сообщили, что несколько дней назад в Брянской области якобы появилась диверсионно-разведывательная группа ВСУ. При этом местные власти отрицали эту информацию.

О еще одном обрушении моста в ночь на 1 июня сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его данным, мост рухнул под грузовым составом в Железногорском районе. В результате всю бригаду поезда доставили в больницу, у одного из машинистов повреждены ноги. Автомобильной дорогу под мостом перекрыли.

Вскоре в Следственном комитете подтвердили, что оба моста рухнули в результате подрывов. В сообщении сказано, что по поручению главы СК Александра Бастрыкина уголовные дела по фактам происшествий переданы в Главное следственное управление ведомства. Их будут расследовать по статье о теракте.

Кроме того, украинская разведка сообщила о подрыве российского товарного поезда недалеко от населенного пункта Акимовка в Запорожской области, который находится под оккупацией. В сообщении ГУР сказано, что поезд ехал в аннексированный Крым. После подрыва российские силовики ввели план-перехват, добавили в разведке.

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