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Политика

Российско-финская граница может стать новой «горячей точкой» в противостоянии России и НАТО

2 минуты чтения 14:26

Россия модернизирует и расширяет военные базы, находящиеся вблизи ее границы с Финляндией. Об этом пишет американское издание The New York Times, ссылаясь на свежие спутниковые снимки, подлинность которых подтвердили официальные представители НАТО. Опрошенные изданием аналитики утверждают, что граница России и новейшего члена НАТО в будущем может стать новой «горячей точкой» в противостоянии Москвы и Североатлантического альянса.

На фото можно видеть ряды новых палаток, недавно построенные склады, а также новые ангары для военной техники и самолетов. Кроме того, строительная активность не прекращается на старой вертолетной базе, которая до этого была заброшена.

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Российско-финская граница является самой длинной линией соприкосновения России и стран НАТО. Как пишет NYT, пока происходящее с российской стороны границы совсем не похоже на накопление сил, которое можно было наблюдать вблизи российской границы с Украиной незадолго до начала вторжения туда. 

Эксперты говорят, что действия российских военных больше похоже на ранние этапы более масштабного и долгосрочного расширения. Тем не менее представители финских властей пока не видят в этом угрозы. 

При этом военное командование Финляндии прогнозирует, что после окончания войны в Украине многие воюющие там подразделения могут быть переброшены к финской границе. По словам финских военных, до момента, когда концентрация российских сил станет угрожающей есть еще примерно пять лет. В то же время они не сомневаются, что это произойдет, и говорят о том, что численность российских войск в этом районе утроится.

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«Они расширяют свои бригады до дивизий, а это значит, что численность подразделений вблизи наших границ значительно возрастет — на тысячи», — сказал аналитик Black Bird Group, финской организации, которая анализирует военные события на севере и в Украине, Эмиль Кастехельми. Он подчеркнул, что основные изменения ситуации на российско-финской границе произойдут тогда, когда закончится война в Украине.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Россия после окончания войны в Украине планирует расквартировать в возрожденном Ленинградском военном округе, граничащем с Финляндией, десятки тысяч солдат.

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