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Политика

СМИ назвали сроки второго раунда переговоров Москвы и Киева

2 минуты чтения 12:45

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти на следующей неделе — с 26 мая по 1 июня, сообщили источники агентства Bloomberg. По их данным, точные сроки будут зависеть от готовности Москвы согласиться на участие Ватикана в качестве посредника.

Собеседники агентства также отметили, что Россия предпочла бы продолжить переговоры в Турции, считая ее наиболее подходящей площадкой для диалога.

Накануне издание The Wall Street Journal со ссылкой на три источника сообщило, что следующий этап переговоров между Москвой и Киевом может состояться в Ватикане в середине июня.

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Комментируя эту информацию днем 22 мая пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что нет никаких договоренностей о проведении переговоров в Ватикане. Один из собеседников Bloomberg рассказал, что Кремль надеется на продолжение переговоров в Стамбуле. 

На следующий день глава российского МИДа Сергей Лавров назвал переговоры в Ватикане «нереалистичными». «Я хочу сказать, чтобы не тратили умственные способности на проработку вариантов, которые не очень реалистичны. Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров, немножко это неэлегантно», – цитирует министра РИА «Новости».

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Тем временем европейские чиновники утверждают, что возможная роль Ватикана в качестве посредника или принимающей стороны для будущих переговоров обсуждается. Встреча может пройти уже на следующей неделе, однако она будет зависеть от готовности Москвы участвовать, отметили источники агентства. 

В свою очередь, представители США сказали российским коллегам, что предпочли бы избежать участия во встрече сторонников жесткой линии, таких как помощник Путина Владимир Мединский. 

Прямые переговоры между Россией и Украиной 16 мая в Стамбуле и длились почти два часа. Российскую делегацию возглавлял Мединский. По итогам встречи он заявил о договоренности сторон провести масштабный обмен пленными в формате «1000 на 1000». Также Москва и Киев договорились подготовить и представить свои предложения по условиям возможного перемирия.

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